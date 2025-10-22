Pneus de supercarro só duram 60 km e custam uma fortuna

Manny Khoshbin, conhecido por colecionar veículos de luxo, contou que precisa desembolsar cerca de 7 mil euros (R$ 44 mil) para substituir os pneus.
Seguindo as instruções da marca, ele precisa realizar a troca a cada 60 km rodados.
O carro conta com pneus especiais da Michelin, semelhantes aos usados na Fórmula 1, que precisam ser aquecidos antes do uso.
Eles se desgastam rapidamente devido à força de sucção gerada pelo carro, que o mantém colado ao solo em alta velocidade.
O Bugatti Bolide é extremamente exclusivo, com apenas 40 unidades produzidas e voltado exclusivamente para uso em pistas.
O desempenho do modelo é impressionante: faz de 0 a 300 km/h em apenas 7,37 segundos, com um motor de 1.850 cavalos.
A Bugatti é conhecida pela estratégia de produção limitada, como o Chiron Super Sport, que teve apenas 30 unidades, e o Centodieci, com apenas 10. Conheça mais sobre a marca!
Conhecida por produzir alguns dos veículos mais rápidos, exclusivos e caros do mundo, a Bugatti foi fundada em 1909 por Ettore Bugatti, na região da Alsácia (hoje parte da França).
Desde o início, a Bugatti se destacou pela engenharia inovadora e designs arrojados, como o Bugatti Type 35, um dos carros de corrida mais bem-sucedidos da história do automobilismo.
A empresa entrou em declínio após a Segunda Guerra Mundial, especialmente após a morte de Ettore Bugatti em 1947, e passou por décadas de inatividade até ser adquirida pelo Grupo Volkswagen em 1998.
Equipado com um motor W16 de 8.0 litros quadriturbo, o Veyron chegava a mais de 1.000 cavalos de potência e foi o primeiro carro de produção a ultrapassar os 400 km/h!
Em 2016, a Bugatti superou a si mesma com o Chiron que, três anos depois, se tornou o primeiro carro de produção a ultrapassar os 490 km/h!
A Bugatti também é reconhecida por seu compromisso com o luxo e a personalização. Cada carro é feito quase artesanalmente, com materiais nobres como fibra de carbono, titânio, couro de alta qualidade e detalhes sob medida para cada cliente.
Em 2021, a Bugatti entrou em uma nova fase ao se unir à fabricante croata Rimac Automobili, especializada em veículos elétricos de altíssimo desempenho.
Em 2024, a Bugatti anunciou o Tourbillon, com motor híbrido e 1.800 cv, como sucessor do clássico Chiron.
Além dos carros, a Bugatti também já produziu outros artigos de luxo, como relógios, óculos de sol, móveis, arranha-céus em Dubai e até mesa de bilhar!