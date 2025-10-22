Flipar

Taça romana de 1.600 anos impressiona por mudar de cor

Considerado um artefato pioneiro da nanotecnologia, uma taça romana de 1.600 anos que muda de cor desperta a curiosidade de especialistas.

Por Lance
reprodução/youtube

Chamada de Taça de Licurgo, o cálice romano do século IV apresenta propriedades ópticas únicas e provavelmente foi usado para ocasiões especiais.

reprodução/youtube Canal History Brasil

O cálice é decorado com uma cena mitológica, retratando o rei Licurgo da Trácia coberto por videiras.

reprodução/youtube Canal History Brasil

Reza a lenda que a divindade ficou nessa situação depois de cometer atos malignos contra o deus grego do vinho, Dionísio.

reprodução/youtube Canal History Brasil

No entanto, o que mais intriga não é a temática mitológica, mas sim sua capacidade de 'mudar de cor': quando iluminado pela frente, apresenta um tom verde-jade, enquanto com luz traseira exibe um vermelho-sangue.

montagem/British Museum Collection/Wikimedia Commons

O cálice, adquirido pelo Museu Britânico na década de 1950, permaneceu um mistério até 1990, quando fragmentos foram analisados sob um microscópio por pesquisadores na Inglaterra.

wikimedia commons Vassil

Eles descobriram que o vidro continha partículas nanométricas de metais, como prata e ouro, que explicavam o efeito óptico único.

wikimedia commons Johnbod

As partículas moídas em tamanhos de 50 nanômetros eram menores que um milésimo de um grão de sal!

Bruno por Pixabay

Essa mistura de metais faz os elétrons das partículas vibrarem, alterando a cor conforme a posição do observador.

Milada Vigerova Unsplash

Em entrevista à a revista Smithsonian, o engenheiro Gang Logan Liu, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, afirmou que 'os romanos sabiam como fazer e usar nanopartículas para belas artes'.

reprodução/youtube Canal History Brasil

Embora o engenheiro não tenha tido acesso direto à Taça de Licurgo, ele sugeriu que o fluido dentro do cálice poderia influenciar o comportamento dos elétrons das nanopartículas, alterando sua cor.

wikimedia commons Johnbod

O processo seria semelhante ao método de detecção dos testes caseiros de gravidez feitos hoje em dia, por exemplo.

Julia Fiedler - pixabay

Para testar essa hipótese, sua equipe criou placas de plástico com nanopartículas de ouro e prata, imitando a composição do cálice.

wikimedia commons Chappsnet

Ao adicionar diferentes líquidos, como água, óleo, e soluções de açúcar ou sal, observaram mudanças de cor: água gerava tons verde-claros, enquanto óleo produzia vermelho.

reprodução/youtube Canal History Brasil

Esses experimentos confirmam que os romanos, mesmo sem o conhecimento atual, eram capazes de criar objetos nanotecnológicos avançados.

reprodução/youtube Canal History Brasil

Compreender melhor essas técnicas pode inspirar novas aplicações, como dispositivos para detecção de patógenos na urina ou na saliva, além de poder impedir o transporte de líquidos perigosos em aviões.

Pixabay

A nanotecnologia é definida como a manipulação de matéria em escala atômica e molecular, com dimensões que variam entre 1 e 100 nanômetros.

KKOLOSOY Pixabay

Um nanômetro equivale a um milionésimo de milímetro, o que destaca o quão pequena é essa escala.

freepik

Embora seja um campo que se desenvolveu muito nas últimas décadas, essa é uma prova de que vestígios de aplicações nanotecnológicas podem ser encontrados até mesmo em civilizações antigas, como a romana.

reprodução/youtube

Veja Mais