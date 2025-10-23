China descobre megadepósito de ouro que pode alterar economia global; veja

O depósito foi encontrado sob o campo aurífero de Wangu, na província chinesa de Hunan.
A estimativa é que a quantidade de ouro ultrapasse mil toneladas, com um valor potencial de US$ 83 bilhões (cerca de R$ 483 bilhões).
Do total, cerca de 300 toneladas estão próximas à superfície.
Segundo as pesquisas conduzidas pelo Bureau Geológico e pelo Instituto Provincial de Geologia de Hunan, o resto do ouro pode estar em até 3 mil metros de profundidade.
Técnicas de perfuração profunda e modelagem 3D vêm sendo usadas para mapear o subsolo e avaliar o potencial real do depósito.
A magnitude do depósito é comparável à da mina South Deep, uma das maiores minas do mundo, que fica na África do Sul.
O campo de Wangu fica situado no cinturão orogenético de Jiangnan, uma antiga falha geológica.
Essa falha favoreceu o acúmulo de ouro em rochas de quartzo e ardósia alterada, típicas de sistemas hidrotermais.
Apesar do enorme potencial, a extração em grandes profundidades impõe desafios técnicos e custos elevados de operação.
O projeto ainda está em fase exploratória e aguarda confirmação das reservas e estudos adicionais para avançar às etapas de planejamento de mina e licenciamento ambiental.
Líder mundial na produção de ouro, a China extraiu 370 toneladas em 2023, o equivalente a 10% da produção global, segundo o Conselho Mundial do Ouro.
Mesmo assim, o país consome três vezes mais ouro do que produz, dependendo fortemente de importações de países como Austrália e África do Sul.
A descoberta de Wangu tem potencial para impactar o mercado global, influenciando o preço internacional do ouro e afetando economias exportadoras e investidores.
Internamente, especialistas acreditam que a exploração da mina poderá estimular o crescimento econômico e atrair investimentos, gerando benefícios às comunidades próximas.
Por outro lado, há um temor de que deslocamentos populacionais decorrentes do aumento da atividade mineradora provoque um crescimento da desigualdade social.