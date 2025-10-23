Flipar

Mais de 20 anos após inauguração em Curitiba, 1º edifício giratório do mundo está abandonado

Passadas mais de duas décadas após sua inauguração, um edifício de Curitiba conhecido por ser o primeiro prédio giratório do mundo encontra-se abandonado.

O Edifício Suite Vollard, como é chamado, foi idealizado em 1994 e inaugurado em 2004 no bairro Mossunguê, em Curitiba.

Com 11 andares cilíndricos, o prédio foi projetado pelo arquiteto Bruno de Franco e construído pela Moro Construções Civis Ltda.

Cada andar possui um apartamento capaz de girar 360º de forma independente, movido por um motor.

A tecnologia permite que os moradores consigam mudar a vista e o ambiente com um simples comando de voz.

A inovação fez com que o projeto ganhasse repercussão internacional, com destaque em veículos como The New York Times, NBC e The Economist.

Apesar da proposta 'conceito' e da atenção mundial, o edifício não obteve sucesso comercial.

As unidades, vendidas por cerca de R$ 835 mil em 2004, nunca foram habitadas.

Pela cotação atual, um apartamento no Suite Vollard custaria aproximadamente R$ 2,5 milhões hoje em dia.

O prédio acabou penhorado por dívidas da construtora e se encontra abandonado e deteriorado após mais de 20 anos.

Os idealizadores atribuem o insucesso a fatores como o alto custo, o perfil conservador do mercado curitibano e a falta de compradores para um conceito tão ousado.

'Eu acho que em São Paulo, por exemplo, caberia alguma coisa. Curitiba, não. Curitiba ainda é muito conservadora', afirmou Bruno de Franco, arquiteto que projetou o Suite Vollard.

Apesar de leilões recentes e até reduções de preço, apenas uma unidade foi arrematada por R$ 849 mil.

Em 2023, a Construtora Moro entrou em processo de recuperação judicial.

Segundo a prefeitura de Curitiba, o Suite Vollard já não tem mais documentações e autorizações necessárias para ser habitado.

Mesmo com o abandono, o edifício é lembrado como um símbolo de inovação arquitetônica e um marco do experimentalismo dos anos 1990.

O arquiteto sugere que a conversão do edifício em um hotel poderia ser um caminho para seu renascimento.

