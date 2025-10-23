Saiba por que casas de madeira são comuns nos EUA; riscos e vantagens

A construção de casas de madeira tem raízes profundas em regiões com florestas abundantes, como o norte da Europa, Ásia e América do Norte.
Quando os colonizadores europeus chegaram na América do Norte, por exemplo, a madeira era um recurso abundante e permitia erguer moradias rapidamente.
Comparada ao tijolo e ao cimento, a madeira acelera o processo de construção, tornando tudo mais eficiente.
Com o tempo, as técnicas evoluíram, dando origem a métodos mais sofisticados, como o log cabin (cabana de toras - foto) e o timber framing (estrutura de madeira encaixada).
Madeira é barata e acessível: Os Estados Unidos têm vastas áreas florestais, o que torna a madeira um material fácil de encontrar e relativamente barato.
Para se ter uma ideia, só em 2019, foram desmatados cerca de 3 milhões de hectares de floresta no país, uma área equivalente ao estado de Maryland.
No Japão, a madeira foi um material essencial na arquitetura tradicional (casas 'minka'), sendo usada em templos e casas devido à sua resistência a terremotos.
Estilo de vida: Outro motivo por trás das construções de madeira é que, por se mudarem muitas vezes ao longo da vida, os americanos 'exigem' que as construções sejam rápidas e acessíveis.
Nesse caso, a madeira é ideal, pois permite que as pessoas personalizem suas casas mesmo sem ter mão de obra altamente especializada.
Além disso, casas de madeira têm vantagens financeiras: os impostos são menores, já que o custo de construção é mais baixo e o valor da propriedade é menor.
Segurança contra desastres naturais: Embora a madeira seja vulnerável ao fogo, as casas de madeira tem vantagens em outras situações.
Em regiões dos Estados Unidos onde ocorrem terremotos de baixa intensidade e tornados fracos, as casas de madeira oferecem mais flexibilidade estrutural, resistindo melhor aos impactos.
Além disso, muitas dessas casas possuem porões de tijolos ou concreto, que servem como abrigo.
Em caso de danos, os reparos costumam ser mais rápidos e baratos do que em construções de alvenaria.
Por outro lado, casas de madeira exigem tratamentos regulares para evitar problemas como apodrecimento, cupins e fungos.
Em locais muito úmidos, a madeira pode apodrecer ou deformar sem a devida proteção.
A escolha da madeira depende da região, do clima e do propósito da construção. Algumas das madeiras mais utilizadas incluem: pinho; cedro; carvalho; eucalipto; e ipê.
Especialistas apontam que os incêndios em Los Angeles não podem ser atribuídos apenas ao uso da madeira na construção.
Ele também explica que, desde 2007, novas técnicas tornaram as construções de madeira mais seguras.