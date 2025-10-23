Flipar

Descubra onde existe ‘mão inglesa’ fora da Inglaterra

O mundo tem dois sistemas de trânsito. Lugares onde as pessoas dirigem os carros no lado esquerdo, com o veículo na pista da direita (em vermelho). E o contrário: volante à direita no carro, que trafega na pista à esquerda (em azul).

Benjamin D. Esham Domínio Público

A mão francesa é a mais comum no mundo. E é a que adotamos no Brasil. Os motoristas dirigem pela pista da direita.

Wikimedia Commons/Sinbad

E o volante fica no lado esquerdo do carro. As ultrapassagens são feitas pela esquerda.

Divulgação Hyundai

A mão inglesa é a invertida. O volante fica no lado direito do veículo e o motorista precisa seguir pelo lado esquerdo das ruas.

Divulgação/Vauxhall

A Inglaterra é o país que mais simboliza essa mão que, por isso mesmo, leva o nome de 'inglesa'.

Glyn Baker wikimedia commons

Os filmes de Mr Bean sempre mostram o comediante no Mini Cooper. Um personagem popular que chama atenção do público brasileiro, dirigindo pelo lado oposto ao que estamos acostumados.

Reprodução filme de Mr Bean

Ao todo, mais de 50 países têm o tráfego pela mão direita e a maioria teve colonização britânica.

reprodução de vídeo YouTube

Mas os Estados Unidos e o Canadá, que também foram colonizados pela Inglaterra, nem por isso se deixaram influenciar neste aspecto. E ambos têm a mão francesa. Na foto, trânsito em Seattle, EUA.

Tony Webster wikimedia commons

O filme 'O Amor não Tira Férias' faz uma sátira sobre essa situação. A personagem de Cameron Diaz, que mora nos EUA e viaja à Inglaterra, fica apavorada sem saber se conseguirá equilíbrio para dirigir do lado 'errado'.

Reprodução / O Amor Não Tira Férias

Diz a lenda que os seus governos, antigamente, fizeram isso justamente para marcar posição na independência. Na foto, via em Toronto, no Canadá.

PL Tam wikimedia commons

Entre os principais países com mão inglesa estão a Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Na imagem, uma rua em Auckland, na Nova Zelândia, uma das cidades que sediarão a Copa do Mundo Feminina, em 2023.

Kiwiev wikimedia commons

Na África, a mão inglesa prevalece em países do Sul e Sudeste. Entre eles, a África do Sul . Na foto, trânsito na Cidade do Cabo, a cidade mais turística do país.

Andresdewet wikimedia commons

Já o Japão, mesmo sem ter sido dependente da Inglaterra, tem a mão inglesa. Uma explicação é que os samurais, como os cavaleiros ingleses, portavam as espadas do lado esquerdo da cintura e andavam pelo lado esquerdo nas ruas, firmando uma tradição que se perpetuou.

ChiefHira - wikimedia commons

Na Ásia, outros países também têm mão inglesa. Entre eles, Índia, Nepal, Tailândia e Singapura (foto).

epSos.de wikimedia commons

Na América do Sul, apenas dois países têm mão inglesa: Guiana e Suriname.

Benjamin D. Esham wikimedia commons

Alguns países do Caribe, na América Central, também têm mão inglesa. Entre eles, Barbados, Bahamas e Jamaica. Na foto, Kingston, capital jamaicana.

Cashkid121 wikimedia commons

Histórias de séculos atrás dão conta de que a mão inglesa surgiu porque os cavaleiros medievais empunhavam as espadas com a mão direita e se mantinham à esquerda para golpear os rivais. Daí os condutores de carroça começaram a usar esse método.

Manuelvbotelho wikimedia commons

Como o líder militar francês - e imperador - Napoleão Bonaparte era canhoto, tudo tinha que ser guiado à direita em seus domínios, para que ele pudesse atacar com a mão esquerda.

Domínio Público

No Brasil, há ruas onde, excepcionalmente, a mão de trânsito é inglesa. E o cuidado deve ser redobrado. É o que ocorre, por exemplo, na rua Professor Morais, em Belo Horizonte (MG).

Andrevruas wikimedia commons

O ideal é que as pessoas se acostumem a olhar para ambos os lados antes de atravessar a rua. Assim, adquirem um hábito que impede acidentes em caso de mudança de mão de trânsito.

Rwendland - wikimedia commons

Na Inglaterra, país muito visitado por turistas, as grandes cidades - como a capital Londres - têm avisos para os visitantes pintados no asfalto. Look Right (Olhe à direita) ou Look Left (Olhe à esquerda), para que as pessoas se lembrem da mão de trânsito local.

E você? Sabia dessas regras? Já dirigiu em mão invertida?

reprodução filme Mr Bean

