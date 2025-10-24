Glória Perez, 77 anos: eterna saudade da filha Daniella, assassinada há 32 anos

No fim de agosto, ela se emocionou ao conhecer a filha de uma das melhores amigas de Daniella. Ao ver a jovem, a autora declarou: “teria uma netinha assim”, lembrando com carinho da filha morta violentamente em 1992.
No dia 11/8/2025, a autora de novelas postou fotos do seu arquivo pessoal nas redes sociais, no dia 11/8/2025, para lembrar da filha, que faria 55 anos.
Afinal, Glória viveu a dor da perda da filha numa situação trágica, em 1992, quando a jovem foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz.
Recentemente, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez.
'Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou.
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira. 'Assassinos como ele (e Paula Thomaz) não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua', disse o ator.
Guilherme de Pádua morreu em 6/11/2022, mas, pouco antes de sua morte, gravou um vídeo que revoltou os artistas.
O crime brutal foi cometido em 28/12/1992. E 30 anos depois o assassino gravou o vídeo com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet.
Na ocasião a HBO Max lançou o documentário 'Pacto Brutal', que fala sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças.
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Falou que tinha problemas psicológicos.
'Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez (mãe de Daniella), eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla (marido de Daniella), eu te peço perdão.'
'Muitas pessoas, inclusive cristãs, têm me julgado e declarado que não acreditam na minha conversão (...) Não tiro a razão até porque eu mesmo duvido muitas vezes da minha conversão. Não sou uma pessoa normal. Alguém que cometeu crime tem mil pensamentos que não são comuns', disse.
'Para vocês terem uma ideia, nos primeiros anos, ficava noites e noites no meu pensamento tentando me comunicar com a Daniella. Pedindo perdão, tentando falar algo, como se ela pudesse me escutar.'
'Não conhecia a Bíblia, principalmente aquela passagem que Jesus diz sobre o Rico e Lázaro, ali ele explica que não há esse contato. Quando conheci essa passagem bíblica, vi que isso é da minha cabeça, e são tantos conflitos.', finalizou.
O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito.
Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: 'Não consigo nem olhar para a cara dele.'
Já a atriz Giovanna Antonelli pediu pena de morte para Guilherme de Pádua: 'Tinha que estar na cadeira elétrica', disparou a artista.
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido.
Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela.
Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade.
Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos.
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países.
A novela mais recente dela na Globo foi 'Travessia', que ficou no ar de outubro de 1922 até 5 de maio de 2023.
'Travessia' teve 179 capítulos. No elenco, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi (foto), Drica Moraes, Alexandre Nero, Ailton Graça, Dandara Mariana e Marcos Caruso, entre outros.