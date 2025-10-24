Flipar

Capivara vira “parceira de caça” de aves em cena rara no Pantanal

No Pantanal, uma cena registrada pelo fotógrafo cuiabano Marcos Halem Félix revelou uma interação rara entre uma capivara e duas aves. Uma delas aproveita para capturar mutucas que tentam picar o animal, enquanto a outra se alimenta de insetos que emergem na água conforme a capivara se move.

Por Lance
Divulgação@marcosfelix_birdscuiaba

Além de revelar a harmonia natural do bioma, o registro destaca o papel das capivaras como facilitadoras no ecossistema, criando oportunidades alimentares para outros animais.

DivulgaÃ§Ã£o@marcosfelix_birdscuiaba

Falando em capivaras, recentemente dois filhotes da criatura foram encontrados sozinhos às margens da Via Dutra, perto da base operacional da Ecovias Rio Minas. A mãe e três outros filhotes morreram no local, e os dois sobreviventes foram resgatados pela equipe da concessionária.

Reproduçãode vídeo TV Globo

Eles receberam leite na mamadeira e cuidados constantes para garantir o desenvolvimento nas primeiras semanas de vida. Como são mamíferos, precisam de alimentação controlada e abrigo seguro até poderem consumir outros tipos de alimento.

Reproduçãode vídeo TV Globo

Essa não é a primeira vez que capivaras aparecem em áreas urbanas e rodovias, o que levanta discussões sobre o avanço humano sobre os habitats naturais. Mas há bem mais coisas envolvendo esses animais que vale a pena conhecer.

Reproduçãode vídeo TV Globo

Afinal, você sabia que todo dia 14/09 se comemora o Dia Internacional da Capivara? A data surgiu como uma homenagem a esse amigável roedor, que é o maior do mundo.

Imagem de ericeven1 por Pixabay

Pensando nisso, o FLIPAR preparou um material cheio de curiosidades sobre esse animal tÃ£o querido por muitos; veja!

Imagem de Karsten Paulick por Pixabay

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e habita principalmente a América do Sul, sendo encontrada em regiões como Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia.

Imagem de Denis Doukhan por Pixabay

Esses animais vivem em grupos sociais e são extremamente adaptáveis a ambientes próximos a corpos d'água, como lagos, rios e pântanos.

Flickr silene andrade

Elas são semiaquáticas, o que significa que passam uma boa parte de seu tempo na água, utilizando-a como refúgio contra predadores e para regular a temperatura corporal.

Flickr sileneandrade

Fisicamente, as capivaras podem atingir até 1,30 metro de comprimento e pesar em torno de 50 a 70 kg.

Flickr Sebastiao Carlos Borges

As capivaras têm um corpo robusto, com patas curtas e dedos parcialmente palmados, que as ajudam a nadar com eficiência.

Flickr sileneandrade

Sua pelagem é curta e de coloração marrom-acinzentada, o que proporciona camuflagem em seu habitat natural.

Imagem de Carlito por Pixabay

As capivaras têm um temperamento tranquilo e costumam ser vistas em grandes grupos, que podem variar de dez a 20 indivíduos.

Imagem de falco por Pixabay

Além disso, elas são herbívoras e costumam se alimentar principalmente de gramíneas, plantas aquáticas, cascas de árvores e frutas.

Imagem de Elías Alarcón por Pixabay

Por terem dentes que crescem continuamente, as capivaras precisam roer frequentemente para desgastá-los.

Divulgação/Sec. Meio Ambiente do Estado de São Paulo

As capivaras têm uma série de comportamentos sociais complexos, com interações como grooming (limpeza mútua) e vocalizações que ajudam na comunicação entre os membros do grupo.

Flickr silene andrade

Outra curiosidade é que elas contam com uma estrutura hierárquica bem definida, na qual geralmente um macho dominante lidera o grupo.

Flickr Paula DA SILVA

Capivaras também são conhecidas por seu comportamento dócil e sua capacidade de conviver pacificamente com outras espécies, incluindo humanos.

Flickr silene andrade

Capivaras são animais que se reproduzem com facilidade em cativeiro. Suas fêmeas dão à luz de 4 a 5 filhotes após uma gestação de cerca de 150 dias.

Bernard DUPONT/Wikimédia Commons

Os filhotes nascem completamente desenvolvidos e já são capazes de nadar logo após o nascimento.

Flickr Miriamala

A capivara tem poucos predadores naturais, como onças, jacarés e grandes aves de rapina. Nos últimos anos, a caça humana, tanto por sua carne quanto por seu couro, tem contribuído para a redução de suas populações em algumas áreas.

Flickr Bianca Berenguer

Apesar disso, em muitos lugares as capivaras são vistas como símbolos de tranquilidade e paz, devido ao seu comportamento calmo.

Imagem de Karsten Paulick por Pixabay

Elas desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar e modificar o ambiente ao seu redor, criando trilhas e abrindo clareiras na vegetação, o que beneficia outras espécies.

Imagem de Ann Jessica Johnson por Pixabay

Hoje, as capivaras são amplamente reconhecidas pela sua importância ecológica e carisma, tornando-se populares tanto na natureza quanto em contextos culturais e urbanos, onde podem ser vistas em parques e áreas verdes.

Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons

