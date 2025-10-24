Flipar Capivara vira “parceira de caça” de aves em cena rara no Pantanal No Pantanal, uma cena registrada pelo fotógrafo cuiabano Marcos Halem Félix revelou uma interação rara entre uma capivara e duas aves. Uma delas aproveita para capturar mutucas que tentam picar o animal, enquanto a outra se alimenta de insetos que emergem na água conforme a capivara se move. Por Lance

Divulgação@marcosfelix_birdscuiaba