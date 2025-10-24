Flipar Cineasta Sam Raimi completa 66 anos; veja grandes diretores de terror O diretor, produtor e roteirista Sam Raimi completou 66 anos em 23 de outubro de 2025. Reconhecido por seu estilo único que combina elementos de terror, ação e humor, ele conquistou o público e a crítica com obras que se tornaram clássicos do cinema. Por Lance

Gage Skidmore/Wikimédia Commons