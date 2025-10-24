Pra quem não viu: golfinho solitário causou surpresa e foi rastreado

Apelidado de 'Delle' pelos moradores de Svendborgsund, na Dinamarca, o comportamento do animal atraiu a atenção de cientistas da University of Southern Denmark.
Entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, os pesquisadores estudaram o animal isolado e colocaram um rastreador nele. O resultado foi surpreendente: foram registrados quase 11 mil sons, incluindo assobios, tons de baixa frequência e pulsos rápidos.
Esses pulsos rápidos, geralmente associados à agressão, revelaram um comportamento inédito: uma possível “conversa interna”, sugerindo uma tentativa de suprir a necessidade de interação social devido à solidão prolongada.
Os cientistas destacam que este fenômeno é inédito em golfinhos e ainda pouco compreendido tanto em humanos quanto em animais, não havendo casos anteriores para comparação. Enquanto isso, o mistério permanece.
Existem cerca de 40 espécies conhecidas de golfinhos. O mais famoso é o golfinho-roaz (ou golfinho-nariz-de-garrafa).
Dependendo do tipo de golfinho, ele leva o nome que reflete alguma de suas características. No caso do golfinho-nariz-de-garrafa, ele tem este nome por causa do formato do bico.
Para a captura da presa, os golfinhos contam com um sistema eficaz de ecolocalização. Eles usam um sonar natural para nadar entre obstáculos e reter a presa.
Por serem mamíferos e terem respiração pulmonar, os golfinhos precisam subir constantemente e à superfície.
Os golfinhos têm um orifício para controlar a respiração. Funciona como uma válvula, que se abre quando o animal sobe para respirar e se fecha quando ele vai submergir.
Curiosamente, quando dormem, somente um lado do cérebro descansa. O outro fica ativo para que o animal cuide da respiração e não se afogue.
O tamanho médio dos golfinhos varia conforme a espécie, mas, em geral, eles medem entre 2 e 4 metros de comprimento e pesam de 150 a 650 kg.
Já espécies menores, como o golfinho-do-rio (ou boto), encontrado em rios como o Amazonas, têm em média 1,5 a 2,5 metros de comprimento e pesam entre 50 e 120 kg.
A cor varia com a idade, a localização e a temperatura. Em águas frias, o rosa nem sempre se mantém.
Golfinhos são passíveis de treinamento para apresentações em parques aquáticos. Na foto, uma treinadora guia dois golfinhos no Aquário do Zoológico de Barcelona, na Espanha.
Os golfinhos podem, até mesmo, ser treinados para brincar com objetos nas apresentações. Bolas, por exemplo.
Os golfinhos são capazes de nadar a uma velocidade de 40 km/h. Eles se espalham por todos os mares e em alguns rios.
Já o boto da Amazônia costuma ser mais lento. Além disso, o boto amazônico não tem o hábito de saltar. São diferenças que os caracterizam em comparação aos outros golfinhos.
Os golfinhos geralmente têm a capacidade de pular 5 metros acima. o nível da água. E há espetáculos em parques que exploram justamente essa habilidade como atração.
O golfinho-nariz-de-garrafa é famoso também por ser a espécie de Flipper, da série de TV sucesso nos anos 1960, que teve inclusive um remake nos anos 1990. Vale lembrar que o golfinho do seriado morreu em 3/5/1997.