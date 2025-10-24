Depois da virada de Freitas em ‘Vale Tudo’, Luis Lobianco muda o visual e estreia novo projeto

No espetáculo, Lobianco interpreta Ruth, a mãe de Rose, papel originalmente de Frances Fisher no filme.
A montagem brasileira, dirigida por Gustavo Barchilon, estreou no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo, e é estrelada por Alessandra Maestrini como Céline Dion, além de Marcos Veras e Giulia Nadrux nos papéis de Jack e Rose.
Luis Lobianco, que nasceu no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1982, demonstrou desde criança interesse pelas artes cênicas e iniciou a carreira aos 11 anos.
Ao longo de sua carreira, ele se tornou um dos principais nomes do humor brasileiro, especialmente por sua atuação no grupo Porta dos Fundos, onde esteve até 2019.
No cinema, Lobianco participou de diversos filmes de sucesso. Em 2014, integrou o elenco de 'Tim Maia', como Carlos Imperial. No mesmo ano, atuou em 'Made in China' e 'O Candidato Honesto'.
Em 2015, esteve em 'Entre Abelhas', um drama com toques de humor e, em 2016, participou de 'Desculpe o Transtorno', uma comédia romântica.
Em 2017, atuou em 'TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva', e em 2020, esteve em '10 Horas para o Natal' e 'Carlinhos e Carlão'.
Na televisão, participou de novelas e séries, incluindo 'Vai Que Cola', 'Segundo Sol' e 'Valentins'.
Inclusive, sua atuação em 'Segundo Sol' foi especialmente reconhecida e garantiu a ele o prêmio de Melhor Ator Revelação no 'Melhores do Ano' de 2018.
Além disso, recebeu indicações ao Prêmio Contigo! Online e ao Prêmio F5 de Melhor Ator.
Luis Lobianco ganhou destaque nacional ao interpretar Freitas no remake da novela 'Vale Tudo' em 2025.
Assistente direto de Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero, Freitas começa a trama como um personagem secundário, mas gradualmente assume um papel importante na narrativa.
Inicialmente era visto como submisso e oportunista, mas passou por uma transformação significativa ao longo da trama.
Foi Freitas, inclusive, quem acobertou a morte falsa de Odete Roitman e a ajudou a desaparecer, na maior reviravolta da novela.
O episódio gerou uma interação divertida nas redes sociais entre Alexandre Nero e Lobianco após o final do remake e a revelação.
Tudo começou após Nero publicar um vídeo, no qual afirmava que Odete Roitman realmente tinha morrido, e que qualquer dúvida sobre o final seria fruto do delírio do personagem de Lobianco, que reagiu com humor, dizendo: 'Aceite, eu ressuscitei Odete Roitman!'.
Além de sua carreira artística, Lobianco também se dedica a projetos sociais e culturais. Recebeu o Prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em reconhecimento ao seu trabalho em prol da inclusão e respeito às diversidades.
Em relação a sua vida pessoal, o ator preserva sua privacidade e é casado com Lúcio Zandonadi desde 2013.