Rebeca Andrade estende período sabático após Olimpíadas e viaja para Indonésia

Rebeca Andrade decidiu estender seu período sabático após os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e, por isso, ficou fora do Mundial de Ginástica Artística, realizado em Jacarta.

A ginasta de 26 anos está focada em recuperar corpo e mente antes de retornar às competições em 2026, quando começam as classificatórias olímpicas.

Mesmo afastada das disputas, Rebeca viajou para a Indonésia e aproveitou alguns dias de descanso em Bali, ao lado da colega Lorrane Oliveira.

Nas redes sociais, compartilhou fotos e comentou: “Viver também é descansar… Que lugar incrível!”

Segundo o técnico Francisco Porath, a decisão de não competir em 2025 faz parte de um planejamento estratégico. A atleta segue com treinos leves no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro, para manter a forma física e cuidar das dores crônicas que enfrenta.

Em setembro de 2025, Rebeca presenteou Porath com um carro de luxo da Volvo, marca com a qual tem parceria.

No vídeo publicado no Instagram, a bicampeã olímpica explicou que o técnico, conhecido como Chico, sempre sonhou em ter um modelo da marca. Ele, afinal, realizou esse desejo com um EX30. A atitude emocionou o treinador, que agradeceu com lágrimas e abraços.

O gesto reforça a relação de confiança entre os dois, base essencial para o sucesso de Rebeca nas competições internacionais. Ela, aliás, anunciou que não disputaria o Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2025, com o objetivo de se preservar e se preparar para um desafio gigantesco.

Desde que participou pela primeira vez de Jogos Olímpicos, em 1920, em Antuérpia, na Bélgica, o Brasil já acumulou 170 medalhas no evento. Na última edição, de Paris-2024, a delegação nacional subiu ao pódio 20 vezes.

Atletas como Rebeca Andrade, da ginástica, Serginho, do vôlei, e Isaquias Queiroz, da canoagem, são os que mais subiram ao pódio em suas modalidades. Veja a seguir o líder em cada esporte que já teve medalhista brasileiro!

Atletismo - Nove brasileiros subiram ao pódio duas vezes na modalidade, entre eles Alison dos Santos, medalha de bronze nos 400 metros com barreira nas duas últimas edições. Os outros são: Adhemar Ferreira da Silva, André Domingos, Edson Luciano, Joaquim Cruz, João do Pulo, Nelson Prudêncio, Robson Caetano e Thiago Braz.

Basquete feminino - Seis jogadores brasileiras subiram ao pódio duas vezes: Adriana, Alessandra, Cintia Tuiú, Janeth Arcain, Marta Sobral e Silvinha.

Boxe - Nos ringues, o Brasil conquistou nove medalhas atÃ© hoje, mas apenas Beatriz Ferreira subiu ao pÃ³dio em mais de uma ediÃ§Ã£o. A atleta natural de Salvador foi medalha de prata em TÃ³quio-2020 e bronze em Paris-2024 na categoria peso leve.

Canoagem - Isaquias Queiroz é o dono das cinco medalhas olímpicas do Brasil na modalidade - um ouro, três pratas e um bronze.

Futebol feminino - Com a conquista da medalha de prata nos Jogos de Paris, em 2024, Marta tornou-se a recordista brasileira de pódios na modalidade, com três. Ela já havia sido vice-campeã em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Futebol masculino - Sete jogadores brasileiros levaram duas medalhas olímpicas: Ademir, Alexandre Pato, Bebeto, Luis Carlos Winck, Marcelo, Neymar e Thiago Silva.

Ginástica artística - Com seis medalhas olímpicas, Rebeca Andrade não é só a líder na modalidade como também a atleta brasileira mais laureada em Jogos Olímpicos - incluindo homens e mulheres. Ela acumula dois ouros, três pratas e um bronze.

Hipismo - O cavaleiro Rodrigo Pessoa é o brasileiro recordista de idas ao pódio. Isso aconteceu três vezes: ouro em Atenas-2004 no salto individual e dois bronzes em salto por equipe, nos Jogos de Atlanta-1996 e Sydney-2000.

Judô - Na modalidade que mais medalhas olímpicas deu ao Brasil, com 28, os recordistas do país são Mayra Aguiar e Rafael Silva, com três pódios cada.

Maratona Aquática - O Brasil tem duas medalhas na modalidade, com Poliana Okimoto, que foi bronze nos 10 km no Rio de Janeiro-2016, e Ana Marcela Cunha, ouro nos 10 km em Tóquio-2020.

Pentatlo moderno - Nos Jogos de Londres-2012, Yane Marques conquistou a inédita, e até aqui única, medalha do Brasil na modalidade que reúne hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. Ela ficou com o bronze no individual.

Skate - Com a medalha de bronze no street em Paris, Rayssa Leal chegou a dois pódios e tornou-se a mais laureada do Brasil na modalidade. Em Tóquio, ela havia obtido a prata na mesma categoria.

Surfe - A modalidade estreou no cardápio olímpico em Tóquio-2020 e o Brasil acumula três medalhas, com três atletas diferentes: um ouro, com Ítalo Ferreira, uma prata, com Tatiana Weston-Webb, e um bronze, com Gabriel Medina.

Taekwondo - O Brasil tem três medalhas de bronze na modalidade: Natalia Falavigna no peso médio em Pequim-2008; Maicon Siqueira no peso pesado no Rio de Janeiro-2016; e Edival Pontes no peso leve em Paris-2024.

Tênis - A única medalha do Brasil na modalidade se deu com a dupla feminina Luisa Stefani e Laura Pigossi. Elas levaram o bronze em Tóquio-2020.

Tiro esportivo - O Brasil acumula cinco medalhas na modalidade. Guilherme Paraense e Afrânio da Costa conquistaram cada um duas nos Jogos Olímpicos de Antuérpia-1920 - uma individual e uma por equipe.

Vela - Com cinco medalhas cada, Robert Scheidt e Torben Grael são os velejadores brasileiros mais bem-sucedidos em Jogos Olímpicos. A modalidade é a terceira que mais vezes o país subiu ao pódio até hoje, 19 ao todo.

Vôlei de praia - Emanuel e Ricardo são os dois jogadores brasileiros na areia que obtiveram três medalhas olímpicas cada, duas delas juntos, o ouro em Atenas 2004 e o bronze em Pequim 2008.

Voleibol feminino - A ex-levantadora Fofão e a meio-de-rede Thaisa são as recordistas na modalidade com três medalhas cada uma.

Voleibol masculino - Serginho, o Escadinha, é o recordista brasileiro com quatro medalhas olímpicas nas quadras - dois ouros e duas pratas. Ele também é o único homem a ter disputado quatro finais consecutivas - entre 2004, em Atenas, e 2016, no Rio de Janeiro.

