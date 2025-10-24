Flipar Zezé Motta: A “Tigresa” de Caetano Veloso vai ganhar um filme sobre sua vida Zezé Motta é uma das artistas mais respeitadas do Brasil, com uma carreira que abrange teatro, televisão, cinema e música e aos 81 anos continua em plena atividade artística e encara novos desafios em sua trajetória. Em maio de 2025, apresentou seu primeiro monólogo, “Vou Fazer de Mim um Mundo”, inspirado na obra “Eu Sei Por Que o Pássaro Canta na Gaiola”. Por Lance

Reprodução Instagram / @zezemotta