Impronunciável: confira o nome mais longo já registrado no Brasil

E um homem em Macau (RN) tem o nome próprio mais longo já registrado no Brasil, com 32 letras. O encanador industrial já passou por dificuldades para obter documentos, atualizar o cartão na Receita Federal e até mesmo para escrever corretamente o próprio nome.
Em plataformas digitais, com frequência precisou recorrer a abreviações para conseguir preencher os formulários. O nome? Charlingtonglaevionbeecheknavare dos Anjos Mendonça.
Veja outros dos nomes mais estranhos que já foram registrados no Brasil (certamente, antes de 1973, quando não havia esse controle). O levantamento é da Consultoria proScore. O FLIPAR usou imagens ilustrativas.
Agrícola Beterraba Areia - Esse bebê devia ser predestinado para a vida rural...
Alce Barbuda - Barbuda, não. Sou delicadinha.
Amazonas Rio do Brasil Pimpão - Esse aí curte a natureza do Brasil.
América do Sul Brasil de Santana - Aprendendo bastante sobre o país e o continente.
Amin Amou Amado - Muito carinho, muito amor, muita doçura no coração.
Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado - Nasceu calminho, que só ele...
Antônio Morrendo das Dores - Alguém ajude, por favor, a cuidar do menino...
Aricléia Café Chá - Toda formosa para receber os convidados e oferecer um cafezinho ou um chazinho.
Asteroide Silvério - Os pais deviam viver no mundo da Lua. Fãs do universo sideral.
Ava Gina - Ops.
Barrigudinha Seleida - Nasceu gorduchinha??
Céu Azul do Sol Poente - Esse aí deve curtir dia claro, céu azulzinho, natureza.
Chevrolet da Silva Ford - Sem dúvida, um talento para carros e caminhões.
Colapso Cardíaco da Silva - Ninguém merece...
Disney Chaplin Milhomem da Silva - Família fã do cinema, muitas estrelas no cenário.
Dezêncio Feverêncio de Oitenta e Cinco - A data de nascimento seria 10 de fevereiro de 1985? Não bastaria ter a data na certidão?
Dolores Fuertes de Barriga - Não bastou escolher dor forte de barriga, ainda colocou em espanhol. Imigrantes?
Esparadrapo Clemente de Sá - Calça com costuras tá na moda. Esparadrapo, não, pô.
Homem Bom da Cunha Souto Maior - Carinha de gente boa.
Ilegível Inilegível - Além do erro em 'Inelegível', o que será que os pais quiseram dizer? Não dá pra ler? Não dá pra eleger?
Inocêncio Coitadinho - Poxa, esse nome rende bullying o tempo todo, na certa.
Janeiro Fevereiro de Março Abril- Pelo visto, os pais tinham datas em vários meses para festejar... Juntou tudo e deu nisso.
Lança Perfume Rodometálico de Andrade - Uau. Não está puro, não.
Marciano Verdinho de Antenas Longas - Será astronauta para investigar a vida em Marte?
Maria Privada de Jesus - 'Mãe, anda logo, estou apertada.'
Maria Tributina Prostituta Cataerva - 'Não entendo o porquê desse nome. E agora?'
Maria-você-me-mata - Cuidado para não ser atropelado pela Maria. Se bem que, cá entre nós, o sentido devia ser outro...
Mimaré Índio Brazileiro de Campos - Uma homenagem aos povos indígenas brasileiros, com um toque de estrangeirismo: Brasil com Z.
Napoleão Sem Medo e Sem Mácula - Podem esbravejar, tô nem aí.
Natal Carnaval - Entre o sagrado e o profano, diversão sempre.
Necrotério Pereira da Silva - Tendo pais que dão este nome, o melhor amigo é mesmo o cão.
Oceano Atlântico Linhares - Sempre perto do mar.
Otávio Bundasseca - O que quiseram dizer com isso?
Padre Filho do Espírito Santo Amém - Muito religiosos. Mas cuidado com essa flecha...
Plácido e Seus Companheiros - Que companheiros seriam os homenageados? Apostamos nos colegas da pelada. Chuta pro gol!
Remédio Amargo - Puxa, prefiro um suquinho de uva na minha taça de plástico.
Restos Mortais de Catarina - Aí, até o bebê percebeu que os pais tinham passado de TODOS os limites...
Rocambole Simionato - Poxa, rocambole, não.
Universo Cândido - O amor pelo espaço sideral foi hipnotizante.
Vicente Mais ou Menos de Souza - Mais ou menos, não. Pode dar um upgrade aí.