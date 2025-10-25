Flipar Fiuk tem casa invadida e toma atitude contra vizinhos Fiuk se irritou após sua casa ser invadida por vizinhos em Alphaville, São Paulo, e desabafou: “Em casa não dá!”. Crianças estariam brincando constantemente perto da garagem, entrando em áreas da residência e tocando no carro, além de gritos que o incomodaram. O cantor se mostrou indignado e questionou por que estavam fazendo isso com ele. Por Lance

Reprodução @fiuk