Fiuk tem casa invadida e toma atitude contra vizinhos

Fiuk se irritou após sua casa ser invadida por vizinhos em Alphaville, São Paulo, e desabafou: “Em casa não dá!”. Crianças estariam brincando constantemente perto da garagem, entrando em áreas da residência e tocando no carro, além de gritos que o incomodaram. O cantor se mostrou indignado e questionou por que estavam fazendo isso com ele.

Ao perceber que os episódios estavam se repetindo, o cantor acionou a segurança do condomínio e instalou uma barreira física para preservar sua privacidade. O filho de Fábio Jr. divulgou imagens das câmeras e fez um apelo para que respeitem seu espaço: 'Sou gente fina em todo lugar, mas aqui é meu lar', declarou.

Fiuk, que faz 35 anos neste 25/10/2025, continua no centro de polêmicas. Em setembro, comentou os rumores de que teria tentado invadir o camarim de Travis Scott durante o after do The Town. Ele negou a história e também falou sobre um possível desentendimento com um repórter que cobria o evento.

Em uma das alegadas tentativas de invasão, Fiuk teria entrado no espaço de Matuê, que também se apresentou no festival The Town, sendo retirado por seguranças do evento. Pouco depois, o cantor teria se envolvido em uma discussão com um repórter do SBT ao ser questionado sobre Deolane Bezerra, apontada no passado como sua possível affair.

A assessoria de Fiuk negou os dois rumores envolvendo o ex-BBB: “A informação de que o cantor, compositor e ator Fiuk tentou invadir o camarim de um artista estrangeiro ou se envolveu em qualquer discussão com um repórter do SBT, não procede”, declarou em nota enviada à revista Quem.

Fiuk, na verdade, se chama Filipe Kartalian Ayrosa Galvão. Mas oficializou como nome artístico o apelido dado a ele por amigos. Veja casos curiosos de brasileiros, que ao seguirem a carreira artística, adotam nomes profissionais diferentes dos de nascimento.

Leonardo: O cantor sertanejo, nascido em 25/7/1953 em Goianópolis (GO), se chama Emival Eterno da Costa. E escolheu Leonardo para formar dupla com o irmão Luís, que adotou o nome artístico de Leandro (morto em 1998).

Zeca Pagodinho: O cantor e compositor, nascido em 4/2/1959 em Irajá, no subúrbio carioca, se chama Jessé Gomes da Silva Filho. Quem diria?

Chay Suede - O ator capixaba, nascido em 30/6/1992, se chama Roobertchay Domingues da Rocha Filho. Ele abreviou o nome Roobertchay (inventado por seu avÃŽ). E acrescentou o sobrenome Suede, inspirado pelo filme Johnny Suede (1991), estrelado por Brad Pitt.

Anitta - A cantora carioca, nascida em 30/3/1993, se chama Larissa de Macedo Machado. Ela escolheu esse nome artístico por ser fã minissérie 'Presença de Anita' (2001), protagonizada por Mel Lisboa na TV Globo.

Thaís Fersoza - A atriz carioca, nascida em 13/4/1984, casada com o cantor Michel Teló, se chama Thaís Cristina Soares dos Santos Teló. Ela criou um sobrenome artístico com Fer (de Fernandes, da mãe), So (de Soares, dela mesma) e Sa (de Santos, do pai). Para ficar mais sonoro, trocou 'Sa' por 'Za': FERSOZA.

Débora Duarte - A atriz paulista, nascida em 2/1/1950 - mãe das atrizes Daniela e Paloma Duarte - se chama Débora Susan Duke. Mas adotou o sobrenome artístico do padrasto, o ator Lima Duarte, com quem sua mãe, a atriz Marisa Sanches, se casou quando ela tinha 1 ano.

Lima Duarte (na foto com Débora) - O ator mineiro, nascido em 29/3/1930, se chama Ariclenes Venâncio Martins. Em 1948, o ator mineiro adotou a identidade artística por sugestão da mãe, América, espírita que dizia ter um guia com esse nome e que daria sorte ao filho.

Guilherme Leicam - O ator e cantor gaúcho, nascido em 20/7/1990, se chama Guilherme Maciel da Costa. Profissionalmente, ele inverteu a ordem do segundo nome. Maciel virou Leicam.

Gusttavo Lima - O cantor, compositor e empresário mineiro, nascido em 3/9/1989, se chama Nivaldo Batista Lima, mas adotou o nome Gustavo porque soava melhor na dupla sertaneja com Alessandro. Depois, ele dobrou a letra T.

Susana Vieira - A atriz paulista, nascida em 23/8/1942, se chama Sônia Maria Vieira Gonçalves. Estreou na TV em 1962 e adotou o nome da irmã (a atriz Susana Gonçalves) para sua identidade artística.

Maria GadÃº - A cantora e compositora paulista, nascida em 4/12/1986, se chama Mayra Correa Aygadoux. Popularizou como Maria e simplificou a pronÃºncia do sobrenome.

Marjorie Estiano - A atriz paranaense, nascida em 8/3/1982, se chama Marjorie Dias de Oliveira. O sobrenome adotado na carreira artística é o do avô, Sebastião Estiano, que morreu antes do nascimento de Marjorie.

Luisa Mell - A atriz e ativista paulista, defensora dos animais, nascida em 19/9/1978, se chama Marina Zatz de Camargo. Ela decidiu criar um nome artÃ­stico quando comeÃ§ou na televisÃ£o. Luisa Ã© o nome de sua avÃ³. E o Mell, uma brincadeira porque ela vendeu pÃ£o de mel na infÃ¢ncia.

Fernanda Montenegro - A atriz e acadêmica carioca, nascida em 16/10/1929, se chama Arlette Pinheiro Esteves da Silva. Ela adotou o pseudônimo Fernanda no início da carreira, e o Montenegro foi uma homenagem ao Doutor Montenegro, médico de sua família.

Glória Menezes - A atriz gaúcha, nascida em 19/10/1934, viúva de Tarcísio Meira em 2021, se chama Nilcedes Soares Magalhães Sobrinho. Nilcedes mistura Nilo e Mercedes (seus pais). Escolheu Glória por ser compreendido em qualquer idioma. E Menezes por ter origem portuguesa e 13 letras (número de sorte).

Tony Ramos - O ator paranaense, nascido em 25/8/1948, se chama Antônio de Carvalho Barbosa. Ele aproveitou o apelido que já tinha, Tony, e juntou com Ramos, sobrenome de um parente, formando um nome artístico sonoro.

Leona Cavalli - A atriz gaúcha, nascida em 6/11/1969, se chama Alleyona Canedo da Silva. O nome foi escolhido por seu pai, mas, ao se dedicar à carreira artística, ela fez a vontade da mãe, que queria batizá-la como Leona. O Cavalli é uma homenagem aos padrinhos.

Marcos Pasquim - O ator paulista, nascido em 14/6/1969, que tambÃ©m Ã© piloto, pegou seu prenome e colou no apelido Pasquim, que ele recebeu ainda na infÃ¢ncia, por fazer muitas piadas inspiradas no jornal Pasquim, semanÃ¡rio de humor que existiu entre 1969 e 1991.

Renata Sorrah - A atriz carioca, nascida em 21/2/1947, tem ascendência portuguesa, judaica e alemã. Ela se chama Renata Leonardo Pereira Sochaczewski. E o último sobrenome, de origem polonesa, é pronunciado 'sorratchéski'. Daí, abreviou para Sorrah, para alívio do público.

Baby do Brasil - A cantora nascida em Niterói (RJ), em 18/7/1952, se chama Bernadete Dinorah de Carvalho Cidade. Em 1969, começou carreira no grupo Novos Baianos e escolheu um nome 'revolucionário': Baby Consuelo, em referência ao filme “Meteorango Kid”. Em 1994, trocou para Baby do Brasil por causa de Numerologia.

Bruna Marquezine - A atriz nascida em Duque de Caxias (RJ), em 4/8/1995, se chama Bruna Reis Maia. Ela mudou o sobrenome para ingressar numa agência de talentos. Já havia uma Reis Maia cadastrada. Bruna, então, pegou emprestado o sobrenome Marquezine da avó.

Claudia Ohana - A atriz carioca, nascida em 6/2/1963, se chama Maria Cláudia Carneiro Silva. Escolheu o Claudia do seu nome e juntou com o sobrenome da mãe, Nazaré Ohana.

Camila Pitanga - A atriz carioca, nascida em14/6/1977, se chama Camila Manhães Sampaio. Ela adotou o mesmo sobrenome artístico escolhido pelo pai, o ator Antônio Pitanga.

Antônio Pitanga - O ator baiano, nascido em 13/6/1939,se chama Antonio Luiz Sampaio. Ele estreou no cinema no filme 'Bahia de Todos os Santos' (1960) com o nome Antonio Sampaio. Mas apropriou-se do nome de seu personagem, Pitanga, para seu sobrenome artístico a partir dali.

Marquinho Sathan - O cantor e compositor carioca, nascido em 24/1/1956, um dos principais nomes do samba brasileiro, se chama Marco Antônio Costa Santos. Segue a Numerologia e, depois de ser Marquinhos Satã, mudou para Marquinho Sathan.

Vanessa Giácomo - A atriz nascida em Volta Redonda (RJ), em 29/3/1983, decidiu homenagear o avô italiano, mas aportuguesou o sobrenome com a grafia Giácomo, com acento no A.

