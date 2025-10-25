Flipar Aos 82 anos, navegador radicado na Bahia vence rota ártica e faz história na Sibéria Aos 82 anos, o navegador Aleixo Belov concluiu a desafiadora e então inédita Passagem Nordeste, rota que atravessa o Ártico Siberiano. A bordo do veleiro-escola Fraternidade, ele uniu o Atlântico ao Pacífico, cruzando o estreito de Bering. A jornada durou 142 dias e partiu de Salvador, onde mora. Por Lance

Simon Berger/Pixabay