Produção de tilápia pode passar a ser proibida no Brasil. Saiba o motivo

A sugestão foi apresentada em 3/10/2025 durante reunião do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape), ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A minuta inclui outras espécies não nativas na lista de invasoras. A decisão pode impactar fortemente a aquicultura nacional.
A costa brasileira, aliás, passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros.
Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água.
Um estudo publicado recentemente na revista científica 'Aquatic Ecology', aliás, apontou que a tilápia está conseguindo se adaptar a ambientes salobros, água salgada.
O estudo aponta que foram registradas invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa.
A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio trófico. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta.
Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná.
Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade.
Os estudiosos do assunto viram vídeos na internet que haviam sido gravados na região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mostrando a presença de cardumes de tilápias no mar. Essa é uma região de água muito fria e salina, que sofre a influência de uma corrente oceânica que é profunda e que aflora na costa.
Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro.
Uma invasão prejudicial em diferentes aspectos, de acordo com o estudo porque a tilápia compete com espécies nativas por recursos, alimentos e espaço.
De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies.
Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação.