Lua cheia: Atores que já interpretaram lobisomens

O ator Taylor Lautner completou 33 anos no dia 1/2/ 2025. Ele Ã© conhecido como o lobisomem Jacob, na saga 'CrepÃºsculo'. O papel lhe rendeu prÃªmios como o Teen Choice Award e o MTV Movie Award, tornando-o um Ãcone teen mundial
A saga de cinco longas, lançados entre 2008 e 2012, faturou US$ 3,3 bilhões mundialmente, sendo um enorme sucesso, especialmente entre os adolescentes.
O ator americano Seth Green viveu Daniel 'Oz' Osbourne em 'Buffy a Caça Vampiro' (1997-2003). Esta foi uma série que acompanhava Buffy, uma jovem com a missão de combater vampiros, demônios e outras criaturas sobrenaturais, enquanto lida com sua vida pessoal. Está disponível no Disney +.
Nascido em 8 de fevereiro de 1974, na FiladÃ©lfia, Seth Green tambÃ©m Ã© conhecido por seu trabalho nos filmes 'Austin Powers' e pela sÃ©rie 'Family Guy', onde dÃ¡ voz a personagens icÃŽnicos, alÃ©m de prÃªmios como o Emmy.
Professor 'Remus Lupin' em 'Harry Potter' (2001-2011). Os filmes são baseados nos livros de J.K. Rowling, que falam sobre um jovem bruxo que enfrenta desafios mágicos e luta contra o feiticeiro das trevas, Voldemort. É possível assistir no MAX, Amazon Prime e Apple TV.
David Thewlis nasceu em 20 de março de 1961, na Inglaterra, e se destacou como Remus Lupin na saga 'Harry Potter'. Com uma carreira diversificada, ele também recebeu prêmios, como o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por 'Naked'.
Tyler Posey foi lobisomem em 'Teen Wolf' (2011-2017): Série de TV sobre Scott McCall, um adolescente que se torna lobisomem e enfrenta desafios sobrenaturais, enquanto tenta manter sua vida normal e proteger seus amigos.
Nascido em 18 de outubro de 1991, na Califórnia, Tyler Posey alcançou notoriedade com esse papel em 'Teen Wolf'. O ator também é músico e foi indicado a diversos prêmios teen, consolidando sua popularidade no mundo do entretenimento.
Ainda em Teen Wolf, Tyler Hoechlin foi outro lobisomen, dando vida ao personagem Derek Hale. A série durou seis anos e pode ser encontrada no Amazon Prime.
Tyler Hoechlin nasceu em 11 de setembro de 1987, na Califórnia, e ficou famoso exatamente em 'Teen Wolf', além de atuar como Superman na série 'Superman & Lois'. Ele já conquistou prêmios como o Teen Choice Award por sua atuação em séries juvenis.
Joe Manganiello viveu Alcide Herveaux em 'True Blood' (2008-2014). Esta foi uma série de drama e mistério que se passa em Louisiana onde lobisomens, vampiros, fadas e outros seres sobrenaturais tentam coexistir com os humanos. Disponível no Amazon, Netflix e MAX.
Joe Manganiello, nascido em 28 de dezembro de 1976, na PensilvÃ¢nia, Ã© conhecido por seus papÃ©is em 'True Blood' e 'Magic Mike'. Ganhou diversos prÃªmios, incluindo o ALMA Award, e se destacou por sua presenÃ§a marcante na tela e talento fÃsico.
Anthony Hopkins interpretou Sir. John Talbot em 'O Lobisomem (2010)'. Trata-se de um filme de terror e mistério que segue um homem que volta à sua cidade natal, onde se torna alvo de uma maldição que o transforma em lobisomem.
O experiente Anthony Hopkins nasceu em 31 de dezembro de 1937, no País de Gales, e é um dos maiores atores da história do cinema. Famoso por papéis como Hannibal Lecter em 'O Silêncio dos Inocentes', recebeu dois Oscars e inúmeros prêmios internacionais.
Michael Sheen interpreta Lucian, em 'Anjos da Noite' (2003). Esta é uma série de filmes que acompanha a luta entre vampiros e licantropos, mostrando a história de Selene, uma vampira guerreira em busca de vingança. Disponível na MAX e Amazon Prime.
Sheen nasceu em 5 de fevereiro de 1969, no País de Gales, e é famoso por papéis como Tony Blair em 'The Queen' e pela série 'Belas Maldições'. Ele conquistou prêmios como o Globo de Ouro e o BAFTA, tornando-se referência em papéis dramáticos.
Benicio del Toro também viveu um lobisomem em 'O Lobisomem (2010)'. O filme está disponível para aluguel em Apple TV e Amazon Prime.
Benicio del Toro nasceu em 19 de fevereiro de 1967, em Porto Rico, e é um dos atores mais intensos de Hollywood. Famoso por 'Traffic' e 'Os Suspeitos', ele recebeu prêmios como o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, sempre entregando performances memoráveis.
Jack Nicholson interpreta William 'Will' Randall em 'Wolf (1994)'. Após ser mordido por um lobisomem, ele começa a se transformar na criatura, adquirindo habilidades sobre-humanas e enfrentando dilemas morais enquanto lida com suas novas habilidades e a crescente violência. O filme pode ser alugado na Amazon Prime e Apple TV.
Outro ator para lá de renomado da nossa lista, Jack Nicholson nasceu dia 22 de abril de 1937, em Nova York. Ele é uma lenda do cinema, conhecido por papéis como o Coringa em 'Batman' e 'O Iluminado'. Com uma carreira repleta de prêmios, ele possui três Oscars e é um ícone da atuação.
Oliver Reed interpretou Leon Corledo em 'A Maldição do Lobisomem' (1961). Este foi um filme clássico de terror que segue um homem amaldiçoado a se transformar em lobisomem, com elementos de mistério e drama psicológico. Não está disponível no Brasil.
Oliver Reed, único falecido na lista, nasceu em 13 de fevereiro de 1938, em Londres, e morreu em 2 de maio de 1999, em Malta. Ele ficou famoso por seu estilo impetuoso e papéis intensos em filmes como 'Gladiador'. Foi conhecido tanto por sua atuação quanto por seu comportamento excêntrico.
David Naughton viveu David Kessler em 'Um Lobisomem Americano em Londres' (1981). É um filme que mistura terror e comédia e fala sobre dois americanos atacados por um lobisomem enquanto viajam pela Inglaterra, com um dos sobreviventes se transformando em criatura.
Encerrando a lista, David Naughton nasceu em 13 de fevereiro de 1951, em Connecticut e conquistou fama com seu papel em 'An American Werewolf in London'. Sua performance cômica e dramática no clássico do terror lhe garantiu um lugar especial na cultura pop.
