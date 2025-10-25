O dia em que uma varinha de Harry Potter virou caso de polícia

A polícia britânica foi chamada e, ao constatar que o objeto era brinquedo inspirado na saga de magia, um policial chegou a brincar postando nas redes sociais que não havia nenhum Voldemort no local ( referindo-se ao Bruxo do Mal da saga)
As varinhas são o ponto alto do comércio baseado na obra de J.K.Rowling , sucesso mundial. E tudo que envolve a saga interessa aos fãs. No Beco Diagonal, Diagon Alley, ficam as lojas que vendem todo tipo de artefato bruxo.
Criar os cenários da saga de Harry Potter para o cinema com base nas ideias da autora J.K.Rowling foi algo desafiador e inspirador para o diretor de arte Stuart Craig.
Foi dele a criatividade para que o imaginário se tornasse algo visual e instigante tanto nos filmes de Harry Potter como no parque temático da Universal, na Flórida.
São muitos os cenários criados para esta saga espetacular. Craig declarou que as lojas ficam propositalmente um pouco inclinadas, como se estivessem despencando.
Na saga de Harry Potter, os bruxos novatos - e o próprio público - são apresentados ao universo fantástico da magia a partir justamente do primeiro lugar que reúne os bruxos: o Beco Diagonal.
Ali ficam os estabelecimentos comerciais onde é possível comprar todo tipo de objeto necessário, além de restaurante, banco e hospital. Veja alguns estabelecimentos importantes na saga.
Caldeirão Furado - Trata-se do pub mágico que serve de entrada entre o mundo dos bruxos e o dos trouxas, localizado em Londres. É ali que Harry conhece o Beco Diagonal pela primeira vez e onde muitos bruxos se reúnem para conversar e se hospedar.
No bar, paredes são ligadas por vigas de madeira e existem altas janelas góticas. As mesas grandes de madeira ficam sob grandes esferas de ferro com luminárias. O efeito rústico de pedra se completa por quadros arrumados de forma caótica nas paredes.
Empório das Corujas - Na loja das corujas, os bruxos podem escolher aquelas que fariam a função de correio e também de companheira.
Edwiges (ou Hedwig, no original) é a coruja escolhida por Harry. É da espécie coruja nevada, típica do Ártico.
Banco Gringotes - O banco onde os bruxos guardam dinheiro é protegido por um dragão no alto do prédio. Como é mágico, olhando por fora não se imagina a imensidão do banco por dentro.
A parte interna do banco é sofisticada, com grandes colunas de mármore. O cenário é harmonioso, com lustres, luminárias e bancadas para atendimento, feito por duendes.
Para buscar o dinheiro há um caminho de labirinto que requer espírito aventureiro até o depósito onde ficam guardadas as moedas de metal: nuques, sicles e galeões. Um longo percurso de carrinho sobre trilhos.
Olivaras - É a tradicional loja de varinhas localizada no Beco Diagonal, fundada em 382 a.C. É lá que Harry Potter compra sua primeira varinha, e o próprio Sr. Olivaras ajuda os bruxos a encontrar a varinha ideal. Craig criou uma loja rica em detalhes, com clima escuro, de sombras.
A mobília de madeira foi tingida com efeito de ébano. Tinta preta sobre carvalho, esfregada para que grânulos aparecessem dando aspecto ainda mais antigo ao local.
Floreios e Borrões - A loja onde os bruxos adquirem livros para estudo em Hogwarts e também para entretenimento. É a livraria mais famosa do Beco Diagonal, especializada em magia e feitiçaria. Foi onde Harry comprou seus livros escolares e conheceu o autor Gilderoy Lockhart em um evento de autógrafos.
Craig criou um cenário tortuoso em que livros formam espirais impossíveis de existir pelas leis da física do mundo dos trouxas (não bruxos). Só ali mesmo!
Hospital St Mungus - Ambiente sóbrio, limpo, com luz natural penetrando pelas janelas, propício ao tratamento dos bruxos que sofrem acidentes ou são acometidos por alguma enfermidade.
Quidditch - É a loja que vende os artigos para a disputa do quadribol, inclusive para o badalado torneio tribruxo. A loja tem vestimentas e acessórios.
E a maior sensação, sonho de consumo dos bruxos, e que Harry ganha de presente da professora Minerva, é a vassoura Nimbus 2000. Vassoura de última linha, rápida e eficaz.
Gemialidades Weasley - A loja dos irmãos gêmeos Fred e George Weasley, que se rebelaram contra professores e montaram seu próprio negócio. É a loja de logros e invenções mágicas , famosa por seus produtos cômicos e engenhocas, tornou-se um grande sucesso após a saída dos gêmeos de Hogwarts.
A loja tem um monte de criações bizarras e divertidas, como as pastilhas vomitativas. Com propaganda bem convincente.
O jeito extrovertido dos irmãos fez com que Craig criasse um cenário mais claro e colorido, com texturas e cores vibrantes que combinam com as invenções surpreendentes da dupla.