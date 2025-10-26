Flipar Noruega projeta túnel rodoviário mais longo e profundo do planeta Está em construção na Noruega o túnel rodoviário mais longo e profundo do mundo, uma obra monumental que promete transformar radicalmente a mobilidade na costa oeste do país. A previsão de abertura para o tráfego é 2033. Por Lance

Reprodução de Imagem de Insteigência Artificial