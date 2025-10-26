Flipar Percevejo raro tem ‘obra de arte’ no dorso; parece tingido à mão Uma espécie curiosa de percevejo, conhecida como percevejo-picasso, chama a atenção na natureza por conta de sua coloração inusitada. Ele parece ter uma obra de arte no dorso, como se fosse desenhado e tingido à mão. Por Lance

wikimedia commons/Alandmanson