Flipar Wagner Moura estreia espetáculo que marca seu retorno aos palcos após 16 anos Wagner Moura retorna aos palcos após 16 anos com a peça 'Um Julgamento – Depois do Inimigo do Povo'. A estreia no Rio aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil, com sessão especial para convidados. O espetáculo já havia sido apresentado em Salvador semanas antes. Por Lance

Wagner Moura - Divulgação