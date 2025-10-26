Nada deserto! Chuvas transformam o Atacama em tapete de flores

O espetáculo natural ocorre entre setembro e novembro, quando a umidade acumulada ativa sementes adormecidas. Flores como patas-de-guanaco, ananucas e glórias-da-manhã cobrem o solo por algumas semanas. Depois, o deserto retorna à sua aparência seca e silenciosa.
Em 2024, o Atacama surpreendeu com flores fora de época, ainda no inverno, após chuvas incomuns. Cientistas relacionam o fenômeno a mudanças climáticas e à influência de El Niño e La Niña, bem como as chuvas que caíram em abril, somadas à nebulosidade. Neste ano, a primavera trouxe de volta o deserto florido em sua plenitude.
Geralmente, o chamado Deserto Florido ocorre em setembro, na primavera, e se estende por 15 mil quilômetros quadrados. As flores que surgiram agora apareceram numa área de 300 a 400 quilômetros quadrados.
Os desertos, aliás, estão entre as formações naturais mais curiosas do planeta. Veja, portanto, quais são os maiores desertos do mundo.
1º Antártida (13.829.430 quilômetros quadrados) - Curiosamente, o maior deserto do mundo é gelado.
O clima polar, com frio extremo, ventos intensos e tempestades de neve, marcam a Antártida, no Polo Sul .
2º Ártico (13.726.937 quilômetros quadrados) - No extremo oposto, este deserto fica no Polo Norte. Abrange quase toda a parte Ártica do planeta, ocupando territórios da Escandinávia, Sibéria, Alasca, Groenlândia e Canadá.
3º Deserto do Saara (9.100.100 quilômetros quadrados) - Maior deserto quente do mundo, com imagem típica do que as pessoas veem como deserto, seco e arenoso. O Saara abrange 11 países: Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade, Níger, Mali, Mauritânia e Saara Ocidental.
Recentemente, uma foto divulgada pela NASA, a agência espacial americana, causou espanto por parecer uma gigantesca caveira no Deserto do Saara.
A foto, feita por um astronauta da Estação Espacial Internacional, na verdade, mostra a cratera de um vulcão, que, visto do alto, tem esse formato curioso. Trata-se do Vulcão Trou au Natron, no norte do Chade . A cratera tem 1 quilòmetro de profundidade e um diâmetro de 6 a 8 quilômetros.
A parte branca da cratera, que cria esse formato de um crânio, é natrão, uma mistura de substâncias que têm o sódio como base: cloreto, sulfato, carbonato e bicarbonato.
4º Deserto da Arábia (2.300.000 quilômetros quadrados) - Fica na Península Arábica, estendendo-se por oito países: Arábia Saudita, Iêmen, Kuwait, Iraque, Jordânia, Catar, Omã e Emirados Árabes Unidos.
5º Deserto de Gobi (1.300.000 quilômetros quadrados) - Fica no norte da China e no sul da Mongólia. Gobi significa deserto em mongol. A 1.200m de altitude, é um deserto frio, com temperatura média de 2 graus.
6º Deserto do Kalahari (930.000 quilômetros quadrados) -Abrange partes de Angola, Botsuana, Namíbia e África do Sul. Fica numa depressão para onde flui a bacia do Calaári. Tem dunas avermelhadas e vegetação xerófila (adaptada à aridez).
8º Grande Deserto de Vitória (647.000 quilômetros quadrados) - Fica no Sudoeste da Austrália, entre as montanhas de Pilbara e Kimberley. Com tom avermelhado, é território considerado sagrado dos aborígenes, povo milenar nativo da região.
9º Deserto Sírio (520.000 quilômetros quadrados) - Fica na Península Arábica, abrangendo partes de Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita e Kuwait. Historicamente habitado por povos beduínos, ainda já tribos que permanecem na região, perto dos oásis.
10º Deserto da Grande Bacia (492.000 quilômetros quadrados) - Fica nos Estados Unidos, entre a Serra Nevada, a oeste, e as Montanhas Rochosas, a leste. Tem solo arenoso e cascalhoso, numa região entre os estados de Oregon, Idaho, Nevada, Utah, Wyoming, Colorado e a Califórnia.
Uma curiosidade sobre desertos arenosos é que a amplitude térmica é bem dilatada. Assim, pode fazer 50 graus durante o dia e chegar a temperaturas abaixo de zero à noite.
Uma região de deserto é definida como uma área onde se evapora mais água do que é reposto pela chuva. Por isso, as maiores regiões desérticas estão sobre os oceanos, onde o volume de água evaporada é muito maior do que o volume de chuva. O portal de meteorologia Climatempo explica alguns tipos de deserto e o motivo de sua existência.
Um dos tipos de deserto surge em regiões equatoriais, de latitude média, quando o ar quente que sobe acaba descendo muito seco. É o caso do Deserto de Tengger, na China.
Outra espécie de deserto ocorre quando correntes de vento sopram da linha do equador para os trópicos em altitudes bem elevadas. Um típico exemplo disso é o Deserto do Saara, na África.
Também há desertos que se formam por causa de barreiras naturais, quando a chuva cai antes de avançar sobre a região montanhosa. É o caso do Deserto da Judeia, em Israel.
Em 2022, por causa da Copa do Mundo no Qatar, o Deserto de Khor Al Abaid, tornou-se um dos assuntos que atraíram a curiosidade. Fica a apenas 60 quilômetros da capital Doha e, por isso, foi visitado por muitos turistas.