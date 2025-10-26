Flipar Rainha de bateria desfila com look de 20 mil cristais Swarovski A modelo Thalita Zampirolli brilhou na feijoada da 'Chegou o Que Faltava' com um look inspirado na “Deusa do Ouro”. O figurino foi feito com mais de 20 mil cristais Swarovski aplicados à mão. A headpiece em formato de sol, banhada a ouro, roubou os olhares do evento. Por Lance

Divulgação