Pesquisadores arrancam coral que invadiu o litoral do Brasil

Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina e do Instituto Chico Mendes fazem um importante trabalho de identificação e coleta de uma espécie invasora que ameaça peixes e outros animais marinhos no Brasil.

Trata-se do coral-sol, espécie nativa dos oceanos Índico e Pacífico. E que, portanto, não existiria no Oceano Atlântico- que banha o Brasil - exceto chegando de forma não natural.

Para os cientistas, o coral-sol deve ter chegado justamente em cascos de navios que vieram de países do Índico e do Pacífico

Essa espécie vem se espalhando no litoral brasileiro desde a década de 1980 e a situação foi se agravando de tal forma que o governo criou um plano para contenção.

O Ministério do Meio Ambiente e órgãos vinculados a ele, como o Ibama , fazem monitoramento e tentam evitar a proliferação do coral-sol .

Duas variedades de coral-sol são encontradas na costa do Brasil. Elas estão espalhadas desde o Ceará até Santa Catarina

Com o método de remoção manual, mergulhadores retiram as colônias de coral-sol usando marreta e talhadeira

Essa estratégia é considerada adequada porque não usa produtos químicos e remove apenas o coral-sol sem afetar outras espécies

Recomenda-se retirar as colônias de forma integral, pois qualquer tecido remanescente tem a capacidade de regeneração.Fragmentos minúsculos podem dar origem a novos pólipos.

Pesquisadores observaram que as colônias de coral-sol podem liberar larvas em decorrência do estresse causado pela remoção.

Também é necessário respeitar a época certa para esse trabalho, pois, segundo pesquisadores da USP - Universidade de São Paulo- uma remoção em período inapropriado pode causar efeito inverso, favorecendo a proliferação

Mergulhadores têm atuado de forma persistente na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, arquipélago formado por quatro ilhas entre Florianópolis e Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina

Desde 2012, quando os trabalhos começaram envolvendo mergulhadores na remoção dos invasores , mais de 35 mil colônias de coral-sol foram retiradas em 100 ações de manejo.

O material recolhido é levado para análise nos laboratórios na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que mantém parceria comInstituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A Universidade Federal de Santa Catarina foi fundada em 18/12/1960 e fica na capital Florianópolis. No ranking mundial da Times Higher Education, a UFSC é uma das doze brasileiras entre as 1.200 melhores universidades do mundo.

O Insituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, fundada em 2007, leva o nome do seringueiro acreano que ganhou fama internacional em defesa do meio ambiente e foi assassinado.

