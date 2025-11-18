Lagos especiais se destacam na paisagem em diferentes regiões da Ásia

O Mar Cáspio (Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão) é o maior corpo de água fechado do mundo, com 371.000 km² e profundidade máxima de 1.025 m. Apesar do nome, é um lago salgado crucial para a pesca e a extração de petróleo.
O Lago Baikal (Rússia) cobre 31.722 km² e é o mais profundo do mundo, atingindo 1.642 m. Contém cerca de 20% da água doce não congelada do planeta e abriga espécies únicas, como a foca-do-baikal.
O Lago Balcache (Cazaquistão) tem 16.400 km² e profundidade máxima de 26 m. Notável por ter uma metade de água doce e outra salgada, é essencial para a pesca e sofre com problemas ambientais devido à redução do fluxo de seus rios.
O Lago Issyk-Kul (Quirguistão) ocupa 6.236 km² e atinge 668 m de profundidade. Rodeado por montanhas, é um dos maiores lagos de altitude do mundo e nunca congela, apesar das temperaturas frias da região.
O Lago Tonle Sap (Camboja) cobre até 16.000 km² na estação chuvosa, com profundidade máxima de 10 m. É a maior reserva de água doce do Sudeste Asiático e uma das principais fontes de pesca e agricultura do Camboja.
O Lago Qinghai (China) tem 4.317 km² e profundidade de até 32 m. Maior lago da China, suas águas alcalinas e a presença de ilhas abrigam aves migratórias, além de ser um importante destino de peregrinação tibetana.
O Lago Hulun (China) cobre 2.339 km² e chega a 8 m de profundidade. Localizado na Mongólia Interior, é um habitat vital para aves aquáticas e desempenha um papel importante na cultura dos nômades da região.
O Lago Toba (Indonésia) ocupa 1.130 km² e atinge 505 m de profundidade. Maior lago vulcânico do mundo, foi formado por uma erupção catastrófica há 75.000 anos e hoje é um importante destino turístico.
O Lago Van (Turquia) cobre 3.755 km² e tem profundidade máxima de 450 m. Maior lago da Turquia, é salgado e altamente alcalino, além de abrigar antigas igrejas armênias em suas ilhas.
O Lago Poyang (China) tem área variável, chegando a 3.500 km² na estação das chuvas, com profundidade de até 25 m. Maior lago de água doce da China, é crucial para a biodiversidade e sofre com a redução do volume de água devido à construção de barragens.
O Lago Khovsgol (Mongólia) ocupa 2.760 km² e atinge 267 m de profundidade. Conhecido como 'irmão menor do Baikal', possui água extremamente pura e é considerado sagrado pelo povo mongol.
O Lago Dal (Índia) cobre 18 km² e chega a 6 m de profundidade. Localizado na Caxemira, é famoso por suas casas flutuantes e jardins aquáticos, além de ser um destino turístico icônico da região.
Por todo o mundo, os lagos têm uma importância enorme na natureza e para os seres vivos de forma geral. Eles são muito mais do que apenas “poças grandes de água”. São grandes reservatórios de água doce, essencial para o consumo humano, irrigação, uso industrial e manutenção da vida selvagem
Eles abrigam uma grande variedade de vida – peixes, aves, anfíbios, insetos e plantas aquáticas. Muitos desses organismos são exclusivos de determinadas regiões, ou seja, só existem naquele lago específico.
Lagos ajudam a regular o clima local, atuando como “moderadores” de temperatura. Também fazem parte do ciclo hidrológico, armazenando e liberando água através da evaporação e da alimentação de rios.
São fundamentais para pesca, agricultura e até turismo ecológico. Muitos povos tradicionais vivem ao redor de lagos e dependem diretamente deles para sua sobrevivência.
Lagos ajudam a filtrar sedimentos e poluentes, funcionando como uma espécie de “rim” do ambiente. Eles retêm nutrientes, metais pesados e outros resíduos antes que cheguem a rios ou ao mar.
As condições de um lago (como a cor da água, presença de algas, temperatura) são ótimos indicadores da saúde ambiental de toda a região ao redor. Eles ajudam cientistas a entender o impacto das mudanças climáticas e da ação humana.