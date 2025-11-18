Esculpida em rocha cor-de-rosa, Petra é patrimônio da Humanidade

Fundada pelos nabateus por volta do século IV a.C., a cidade foi um importante centro comercial que conectava rotas entre Arábia, Egito e Síria. Por séculos, Petra permaneceu esquecida pelo Ocidente, até ser redescoberta por um explorador suíço em 1812.
Desde então, tornou-se um dos destinos turísticos mais visitados do Or. Médio e, em 2007, ganhou ainda mais notoriedade ao ser eleita uma das novas Sete Maravilhas do Mundo.
O acesso a Petra já é, por si só, uma experiência memorável. Para chegar ao coração da cidade, os visitantes percorrem o Siq, um estreito desfiladeiro de aproximadamente 1,2 km de extensão, ladeado por altas paredes de rocha que podem atingir até 80 metros de altura.
Caminhar pelo Siq é como viajar no tempo: cada curva do caminho revela detalhes arquitetônicos esculpidos nas pedras, como canais de água e relevos religiosos que contam um pouco da vida dos antigos nabateus.
O momento mais aguardado da travessia acontece ao final do desfiladeiro, quando surge, majestosa e imponente, a fachada do Tesouro (Al-Khazneh), um dos ícones mais fotografados da Jordânia.
O Tesouro impressiona não apenas pela grandiosidade de sua fachada de 40 metros de altura, mas também pela delicadeza dos detalhes esculpidos na rocha.
Embora seja conhecido como 'Tesouro', o verdadeiro propósito dessa construção ainda gera debates entre os arqueólogos. Muitos acreditam que se tratava de um túmulo real, enquanto lendas locais sugerem que ali estariam escondidas riquezas de antigos reis.
Mas Petra vai muito além do Tesouro. O sítio arqueológico se estende por uma vasta área, com uma infinidade de atrações a serem conhecidas.
Entre elas, destaca-se o Monastério (Ad-Deir), uma estrutura monumental situada no alto das montanhas, acessível por uma trilha íngreme com mais de 800 degraus.
Outro ponto de grande interesse é o Altar dos Sacrifícios, um mirante natural que oferece uma vista ampla de Petra e das montanhas ao redor. Subir até lá permite aos visitantes observar a cidade do alto, imaginando como seria a vida naquela região há mais de dois mil anos.
O Complexo dos Túmulos Reais também merece destaque. Essas tumbas, esculpidas diretamente nas encostas rochosas, serviram de sepultura para figuras importantes da elite nabateia e impressionam pelo tamanho e pelos detalhes arquitetônicos.
Além das ruínas, Petra é cercada por beleza natural. As formações rochosas, com suas camadas coloridas, criam um cenário impressionante. O pôr do sol em Petra é um espetáculo à parte, com a paisagem ganhando tons dourados que tornam o ambiente ainda mais mágico.
O turismo em Petra tem papel fundamental na economia local. A cidade vizinha de Wadi Musa é a principal base para os visitantes e oferece uma boa infraestrutura, com hotéis, pousadas, restaurantes e lojas de artesanato.
Os moradores de Wadi Musa vivem em uma comunidade que equilibra tradição e modernidade. Muitos deles são descendentes dos beduínos que um dia habitaram as cavernas de Petra.
Hoje, esses beduínos continuam desempenhando um papel essencial na experiência dos turistas, trabalhando como guias, oferecendo passeios a cavalo, camelo ou jipe, além de vender produtos típicos, como joias de prata e tecidos artesanais.
Para os mais aventureiros, Petra oferece diversas trilhas que levam a mirantes pouco explorados, como a trilha até o Alto Lugar do Sacrifício ou até o mirante com vista superior do Tesouro, famoso por render fotos espetaculares.
Algumas dessas trilhas exigem fôlego e preparo físico, mas a recompensa é sempre uma nova perspectiva dessa cidade milenar.
Visitar Petra é mais do que conhecer um sítio arqueológico. É mergulhar em uma história de comércio, religião, engenharia e resistência. É caminhar por trilhas que foram palcos de rituais, negócios e batalhas.
É sentir o eco de um povo que dominou a arte de viver no deserto. Mais do que um destino turístico, Petra é um convite a viajar no tempo e se encantar com a engenhosidade humana diante dos desafios da natureza.