Celebridades e TV Recém-divorciada, Nicole Kidman é confirmada em novo projeto do diretor de Longlegs Nicole Kidman foi confirmada no elenco de 'The Young People', novo filme de Osgood Perkins, que ficou conhecido pelo seu trabalho com 'Longlegs' e 'O Macaco'. A atriz australiana dividirá a tela com Lola Tung, de 'O Verão Que Mudou a Minha Vida', e Nico Parker, que esteve em 'Como Treinar o Seu Dragão'. Por Flipar

Divulgação