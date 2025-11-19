Jards Macalé: relembre a trajetória do músico carioca, morto aos 82 anos

“Vapor Barato”, composição que Macalé fez em parceria com o poeta baiano Waly Salomão, foi sucesso na voz de Gal Costa, no início dos anos 1970, e regravada em décadas mais recentes por nomes como Zeca Baleiro, Daniela Mercury, Marina Senna e o grupo O Rappa. Ela também faz parte da trilha sonora do filme “Terra Estrangeira”, de Daniela Thomas e Walter Salles.