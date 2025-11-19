Notícias

Índice muito acima da média mundial: conheça a cidade brasileira conhecida como a “Capital dos Anões”

Um município de Sergipe com cerca de 40 mil habitantes é conhecido informalmente como a “Capital dos Anões”.

O motivo? Itabaianinha, que fica a cerca de 120 km da capital Aracaju, possui um número incomum de moradores com nanismo.

Vale ressaltar que nanismo é uma condição que atinge, em média, apenas 1 a cada 10 mil brasileiros.

O fenômeno está historicamente ligado ao povoado rural de Carretéis, uma comunidade pequena e isolada com pouca interação externa.

Nesses locais, eram comuns os casamentos consanguíneos (entre parentes, como primos), o que resultou em pouca variedade genética.

A situação ajudou a propagar uma linhagem com predisposição genética para o nanismo pituitário, especificamente a Deficiência Isolada do Hormônio (DIGH).

Pesquisas apontam que, no povoado, a condição chegou a afetar uma pessoa a cada 32 habitantes, índice muito acima da média mundial.

O nanismo apresenta características físicas específicas, como membros curtos, macrocefalia, mãos e pés pequenos, arqueamento das pernas e alterações na coluna e na mobilidade.

Pessoas com nanismo também podem ter problemas de curvatura na coluna vertebral, deslocamento da mandíbula para a frente e desalinhamento dos dentes.

Sua fundação como cidade data de 19 de outubro de 1915, embora sua história remonte ao século 18, com a passagem de imigrantes de Itabaiana Grande (atual Itabaiana).

A cidade também é carinhosamente chamada de 'Princesa das Montanhas' devido à sua localização privilegiada no planalto.

Além da peculiaridade genética, Itabaianinha se destaca por sua forte tradição cultural e religiosa, celebrações festivas e economia baseada principalmente na agropecuária.

Além disso, a região possui um solo rico em argilas vermelhas e cinzentas, o que impulsiona a indústria cerâmica local.

Hoje em dia, a cidade tenta equilibrar sua história singular com iniciativas de desenvolvimento econômico e social, buscando não ser lembrada apenas pelo passado curioso.

O município possui uma área total de cerca de 501,794 km². Seu clima é classificado como Tropical, com uma altitude média de 223 metros.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Itabaianinha é de 0,556, o que é considerado baixo.

