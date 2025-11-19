Estilo de Vida Aos 60, brasileiros encaram aventura em motorhome rumo à Ásia Os brasileiros Ana Borges e José Joaquim Andrada, ambos com mais de 60 anos, cruzam o mundo em um motorhome de 1988 apelidado de Popopôa, acompanhados da cachorrinha Clicquot. Segundo reportagem do 'g1', o casal já acumulou mais de 40 mil quilômetros rodados. Por Flipar

Reprodução/Instagram @jovens.hamaistempo