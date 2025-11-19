Aos 60, brasileiros encaram aventura em motorhome rumo à Ásia

São 22 países atravessados e agora seguem rumo à China pela antiga Rota da Seda. A dupla abandonou a rotina urbana após se inspirar em viajantes que conheceram no Irã e decidiu transformar o próprio estilo de vida em um projeto motivador.
Pelo Instagram 'Jovens Há Mais Tempo', eles relatam encontros, desafios e a forte hospitalidade que encontraram em regiões como Iraque e Arábia Saudita, reforçando a ideia de que envelhecer pode significar expansão e descoberta.
Recentemente, depois de viralizarem nas redes sociais por construírem seu próprio motorhome, um casal de brasileiros fundou uma empresa especializada nesses veículos.
Ana e Glauber planejavam viajar o mundo a bordo de um motorhome, mas a pandemia acabou adiando a aventura. Com o sucesso na internet, eles decidiram fundar a 'Up! Motorhome', empresa especializada em motorhomes personalizados, com design sofisticado e alto padrão de conforto.
A empresa utiliza furgões como base (Mercedes-Benz Sprinter ou Ford Transit), com preços a partir de R$ 265 mil, oferecendo sistemas completos, isolamento térmico e eletrodomésticos.
A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil.
Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza.
A palavra 'motorhome' é uma abreviação de 'motorized home' (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc.
A cultura do motorhome se originou nos Estados Unidos no início do século 20, ganhando popularidade entre 1960 e 70. Existem diferentes modelos, desde os compactos tipo campervan até os luxuosos modelos integrados, que parecem verdadeiros apartamentos sobre rodas.
A cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa.
Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto.
Além da independência, há um forte senso de comunidade. Parques de motorhomes (RV parks) e acampamentos se tornam pontos de encontro onde as pessoas compartilham histórias, dicas de viagem e até mesmo refeições.
Nos Estados Unidos, por exemplo, o conceito de 'RV living' (vida em veÃculos recreativos) Ã© tÃ£o difundido que muitas famÃlias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada.
Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes.
Muitos adotam o minimalismo, levando apenas o essencial, e investem em tecnologias sustentáveis, como painéis solares e sistemas de reciclagem de água.
Além disso, regulamentações variam conforme o país - enquanto nos Estados Unidos e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo planejamento.
A cultura motorhome já inspirou filmes como 'Nomadland' (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e séries como 'Breaking Bad' (2008-2013), na qual um desses veículos é cenário central.