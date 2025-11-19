Personalização e exclusividade são marcas dos carros mais caros do mundo em 2025; confira!

Esses veículos oferecem uma experiência que vai muito além da simples locomoção, sendo construídos com o uso de tecnologia de ponta e técnicas artesanais. Veja agora a lista dos carros mais caros de 2025!
10º) Bugatti Divo – Preço: US$ 5,8 milhões (cerca de R$ 30,7 milhões) | Velocidade máxima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos.
O Bugatti Divo foi projetado para maximizar agilidade e controle da força G, características que atraem compradores em busca de desempenho extremo e exclusividade.
9º) Pagani Huayra Codalunga – Preço: US$ 7,5 milhões (aproximadamente R$ 39,7 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 2,8 segundos.
O Pagani Codalunga é conhecido por sua cauda longa, que visa diminuir a resistência do ar e realçar a elegância do design.
8º) Mercedes-Maybach Exelero – Preço: US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 42,3 milhões) | Velocidade máxima: 351 km/h | 0 a 100 km/h: 4,4 segundos.
A Mercedes-Maybach Exelero foi desenvolvida para servir como plataforma de testes para pneus Fulda de alta performance, por isso possui um design aerodinâmico voltado à estabilidade em condições extremas.
7º) Bugatti Centodieci – Preço: US$ 9 milhões (aproximadamente R$ 47,6 milhões) | Velocidade máxima: 380 km/h | 0 a 100 km/h: 2,4 segundos.
O Bugatti Centodieci homenageia o clássico EB110 ao combinar elementos retrô com avanços modernos. Toda a superfície externa é projetada para maximizar eficiência térmica e estabilidade em velocidades elevadas.
6º) Rolls-Royce Sweptail – Preço: US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 68,8 milhões) | Velocidade máxima: 300 km/h | 0 a 100 km/h: 5,6 segundos.
O Rolls-Royce Sweptail é uma criação sob encomenda, projetada para ser um símbolo de exclusividade. Sua característica mais marcante é o formato alongado da traseira, que remete aos designs de iates da década de 1920.
5º) SP Automotive Chaos – Preço: US$ 14,5 milhões (em torno de R$ 76,7 milhões) | Velocidade máxima: 499 km/h | 0 a 100 km/h: 1,5 segundo.
Com seu design futurista, o SP Automotive Chaos tem cada parte da sua cabine pensada com foco em aerodinâmica e precisão, além de uma silhueta fluida, que transmite elegância.
4º) Pagani Zonda HP Barchetta – Preço: US$ 17 milhões (cerca de R$ 90 milhões) | Velocidade máxima: 385 km/h | 0 a 100 km/h: 3,5 segundos.
Esse é um modelo extremamente raro que exemplifica a filosofia da Pagani de combinar arte e desempenho. O carro é totalmente desenvolvido à mão!
3º) Bugatti La Voiture Noire – Preço: US$ 18,8 milhões (cerca de R$ 99,5 milhões) | Velocidade máxima: 420 km/h | 0 a 100 km/h: 2,5 segundos.
O La Voiture Noire tem uma estrutura principal formada por um composto de carbono combinado a grafeno, criado para resistir a variações térmicas extremas durante velocidades muito altas.
2º) Rolls-Royce Boat Tail – Preço: US$ 28 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5,6 segundos.
Esse modelo de Rolls-Royce tem um complexo mecanismo do deck traseiro, que utiliza aberturas em estilo borboleta controladas por um microprocessador.
1º) Rolls-Royce La Rose Noire Droptail – Preço: US$ 30 milhões (cerca de R$ 148,3 milhões) | Velocidade máxima: 250 km/h | 0 a 100 km/h: 5 segundos.
O La Rose Noire Droptail foi criado como uma obra automotiva de luxo extremo, inspirado na raríssima rosa Black Baccara. O interior tem um mosaico artesanal composto de mais de 1.600 fragmentos de madeira, resultado de um trabalho que levou anos para ser aperfeiçoado.