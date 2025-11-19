Entretenimento

‘Tudo dói’: ator Alan Ritchson revela desgaste provocado por treinos para ‘Reacher’

Alan Ritchson, atualmente um dos atores de ação de maior evidência em Hollywood graças ao sucesso da série “Reacher”, vive uma rotina intensa de treinos e preparação física.

Segundo o “Yahoo Entertainment”, o ator precisou ganhar cerca de 14 quilos de massa muscular para dar vida ao imponente Jack Reacher, personagem anteriormente interpretado por Tom Cruise nas adaptações para o cinema.

Para manter o físico exigido pela produção, Ritchson segue uma agenda rigorosa. Ele treina cinco vezes por semana e consome aproximadamente quatro mil calorias por dia.

Mesmo se aventurando na comédia “Um Dia Fora de Controle”, disponível no Prime Video, o ator não deixou totalmente de lado o estilo que o consagrou.

“Um Dia Fora de Controle definitivamente não pareceu um descanso. O projeto não tinha sido pensado como um longa de ação, mas quando entrei, quis ver até onde poderíamos ir, quanto movimento e intensidade poderíamos colocar ali”, afirmou.

O problema é que o desgaste acumulado já cobra um preço alto. Aos 43 anos, Ritchson admite que o corpo sente cada vez mais os efeitos da rotina.

“Eu me sinto como qualquer pessoa da minha idade, só que pior em muitos aspectos. Acabei de fazer ressonância magnética e tomografia porque tudo dói. Um cirurgião de coluna me disse que já tratou inúmeros atletas profissionais e que meu corpo está igual ao deles, ou pior”, explicou.

Apesar das dores constantes e dos alertas médicos, ele garante que não pretende desacelerar: “Eu amo o que faço e não quero parar. Não existe nada em mim que peça por uma pausa. Quero expandir o que é possível fazer em cenas de ação, criar novas linguagens de filmagem e de design'.

Alan Ritchson nasceu em 28 de novembro de 1984 no estado americano de Dakota do Norte. Ele inicialmente chamou atenção como modelo e chegou a participar do programa “American Idol”, experiência que o apresentou ao grande público e abriu portas para o universo do entretenimento.

Seu primeiro grande papel veio em “Smallville”, série na qual interpretou o herói Aquaman entre 2005 e 2010. A participação marcante, ainda em uma fase inicial da vida profissional, mostrou ao mercado que ele tinha presença cênica, carisma e preparo físico para personagens de destaque.

A consolidação veio alguns anos depois, quando assumiu o papel de Thad Castle na comédia “Blue Mountain State”. O personagem virou um dos mais populares de sua carreira e lhe rendeu um culto de fãs, além de um longa-metragem derivado da série.

Em seguida, ele interpretou Raphael nos filmes live-action das “Tartarugas Ninja” (2014 e 2016), combinando atuação com captura de movimento, e participou da trilogia “Jogos Vorazes”, no papel de Gloss, o tributo do Distrito 1.

Em 2018, o ator voltou ao universo dos super-heróis como Hank Hall, o vigilante Hawk, na série “Titans”, da DC.

O papel evidenciou novamente sua capacidade física e emocional para personagens intensos, abrindo caminho para o trabalho que redefiniria sua carreira: Jack Reacher, na série “Reacher”, do Prime Video, que estreou em 2022.

A combinação de presença física imponente, atuação precisa e carisma silencioso o levou ao topo das produções de ação da atualidade, consolidando-o como um dos principais protagonistas do gênero.

Apesar do foco nos papéis de ação, o ator também transita por comédia e drama, buscando explorar facetas variadas de sua atuação. Entre outros filmes de sua trajetória estão os recentes 'Uma Vida de Esperança' (2024) e 'Um Dia Fora de Controle' (2025).

Paralelamente, investe em projetos como produtor, diretor e roteirista, mostrando interesse crescente pelo lado criativo e tÃ©cnico da indÃºstria.

Alan Ritchson é casado desde a adolescência com Catherine “Cat” Ritchson, sua namorada do ensino médio, e juntos têm três filhos: Calem, Edan e Amory.

