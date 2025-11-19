Estilo de Vida

Os bairros mais valorizados do Brasil

Um estudo exclusivo do DataZAP (Grupo OLX) para Casa Vogue, baseado no Índice FipeZAP de Venda Residencial (março/2025), analisou os bairros mais valorizados das capitais brasileiras com base no Índice FipeZAP de março de 2025.

Por Flipar
Flickr Carlos Alkmin

Florianópolis ganhou destaque ao entrar no top 10, impulsionada pela valorização pós-pandemia e pela qualidade de vida que oferece.

Ricardo Gomes Faraco/Wikipedia

No entanto, São Paulo e Rio de Janeiro continuam liderando o ranking, refletindo sua infraestrutura consolidada e forte demanda imobiliária. Veja o ranking!

. Flckr D.Bertolli

10º) Gávea, Rio de Janeiro: O bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, ocupa a décima posição na lista, com o metro quadrado custando em média R$ 17.942.

Arne Müseler/Wikimédia Commons

Localizado na zona sul da cidade, a região é cercada pela natureza e ao mesmo tempo perto do centro. O alto valor dos imóveis é resultado da boa infraestrutura, das ruas cheias de árvores e da presença de escolas e centros culturais importantes.

Domínio Público/Wikimédia Commons

9º) Jurerê, Florianópolis: Florianópolis voltou a aparecer no ranking com o bairro Jurerê, onde o metro quadrado custa, em média, R$ 18.859. A região é famosa por suas praias calmas e por oferecer um ambiente elegante e exclusivo.

Rafael Ghidini/Wikimédia Commons

O valor dos imóveis cresce por causa da boa infraestrutura do bairro, que conta com casas de alto padrão, praias, além de áreas de lazer, lojas e restaurantes refinados.

Rodrigo.Argenton/Wikimédia Commons

8º) Vila Olímpia, São Paulo: Localizado na zona sul de São Paulo, o bairro tem o metro quadrado avaliado em R$ 18.868, ficando entre os mais caros da cidade.

Hesteriana/Wikimédia Commons

A região se destaca por reunir muitos escritórios, centros comerciais, shoppings e restaurantes modernos. O valor alto dos imóveis é resultado da boa infraestrutura do bairro, que garante praticidade no dia a dia.

Erick/Wikimédia Commons

7º) Jurerê Internacional, Florianópolis: Com o metro quadrado custando em média R$ 20.583, o bairro se destaca por reunir tudo o que há de melhor em qualidade de vida: de casas de alto padrão a praias tranquilas.

Flcirk rodolfo

Jurerê Internacional oferece segurança, privacidade e acesso a serviços exclusivos, além de diversas alternativas de entretenimento.

Divulgação

6º) Ibirapuera, São Paulo: Com o metro quadrado custando em média R$ 21.428, essa é uma região muito procurada por estar perto do Parque Ibirapuera, um dos maiores e mais famosos da cidade.

Daniel Whistler/Wikimédia Commons

Além do contato com a natureza, o bairro se destaca por ser bem localizado, ter boa infraestrutura, segurança e acesso fácil a centros comerciais e culturais.

Flickr Serluna

5º) Jardim Paulistano, São Paulo: No quinto lugar do ranking, esse bairro da zona oeste paulistana tem um valor de R$ 22.651 por metro quadrado. É famoso por sua elegância, ruas calmas e com muitas árvores.

Flickr Márcio Cabral

Sua localização estratégica é outro grande atrativo, proporcionando rápido acesso a importantes polos econômicos como a movimentada Avenida Faria Lima e outros centros corporativos da região.

José Marques/Wikimédia Commons

4º) Ipanema, Rio de Janeiro: Um dos bairros mais conhecidos do Rio de Janeiro — e do Brasil —, está entre os mais caros do país, com o metro quadrado custando em média R$ 23.784.

Arne Müseler/Wikimédia Commons

O local é famoso pela bela Praia de Ipanema e por ficar em uma área privilegiada, entre o mar e a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Divulgação

3º) Leblon, Rio de Janeiro: O Leblon continua entre os bairros mais valorizados do Brasil e aparece em terceiro lugar no ranking, com o metro quadrado custando, em média, R$ 24.620

Arne Müseler/Wikimédia Commons

O bairro se destaca por ter residências reservadas, boa infraestrutura e oferecer uma vida tranquila e elegante perto do mar.

Diego Baravelli/Wikimédia Commons

2º) Cidade Jardim, São Paulo: Em segundo lugar entre os bairros mais caros do país, o bairro tem o metro quadrado custando em média R$ 25.270.

PortoBay Hotels & Resorts/Wikimédia Commons

Conhecido por ser uma região nobre, o bairro tem muitas casas de luxo, áreas verdes e uma bela vista para o rio Pinheiros. Além disso, fica próximo do famoso shopping que leva o nome do bairro.

Flickr Barbara Dieu

1Âº) Vila Nova ConceiÃ§Ã£o, SÃ£o Paulo: A Vila Nova ConceiÃ§Ã£o, na Zona Sul de SÃ£o Paulo, ficou em primeiro lugar entre os bairros mais caros das capitais do Brasil, com o metro quadrado custando em mÃ©dia R$ 25.939.

ReproduÃ§Ã£o de Youtube

Ao lado do Parque Ibirapuera, o bairro é conhecido por ser uma área residencial elegante e localização privilegiada, com ruas cheias de árvores, segurança e muitos serviços de alto nível.

mivomitosullescarpe/Wikimédia Commons

Veja Mais