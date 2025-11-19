Galeria

Estudo aponta que nova Carteira Nacional de Identidade é mais segura contra fraudes financeiras

A nova Carteira Nacional de Identidade (CIN), substituta do antigo RG, tem demonstrado uma maior segurança contra fraudes financeiras.

Por Flipar
Reprodução/Governo Federal

Foi o que comprovou um estudo que analisou mais de 30 milhões de transações financeiras no Brasil. Dessas, 87% analisadas com a CIN não apresentaram riscos de adulterações ou falsificações.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Graças a tecnologias como MRZ, QR Code e numeração única, a CIN se mostrou ser até 10 vezes mais segura que o RG e cinco vezes mais eficaz que a CNH.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

MRZ (Machine Readable Zone) é um padrão de codificação que já é amplamente utilizado em passaportes.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ao todo, mais de 33 milhÃµes de brasileiros jÃ¡ emitiram a CIN.

ReproduÃ§Ã£o/TV Globo

Entre os estados que lideram o número de emissões desde 2022 estão São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O municÃ­pio de Novo Santo AntÃŽnio, no PiauÃ­, foi o primeiro do paÃ­s a atingir 100% de sua populaÃ§Ã£o com o novo documento.

Reproduc?a?o/TV Globo

Conforme a Lei nº 7.116/1983, a primeira via da CIN é gratuita e exige apenas certidão de nascimento ou casamento, com foto e biometria coletadas na hora.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Em casos de segunda via, perda, roubo ou danos, cada estado pode aplicar suas próprias taxas de reemissão.

Divulgação/Detran RJ

Com o documento, o CPF passa a ser o número de identificação nacional único, substituindo o antigo número do RG.

Divulgação/Receita Federal

O documento é emitido em versão física e acompanhado de uma versão digital, disponibilizada no aplicativo Gov.br — o modelo em cartão também pode ter custo definido pelos estados.

Divulgac?a?o

A CIN pode ser usada como documento de viagem em países com acordo com o Brasil (como o Mercosul), mas não substitui o passaporte para destinos de fora desse bloco.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Para solicitar, é necessário realizar o agendamento nos Institutos de Identificação estaduais ou do Distrito Federal, utilizando os sites oficiais de cada unidade.

Reproduc?a?o/TV Globo

Vale ressaltar que, de acordo com o Decreto nº 10.977/2022, o antigo RG segue válido até 2032.

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Carteira de Identidade Nacional nÃ£o Ã© o Ãºnico documento que estÃ¡ disponÃ­vel em formato digital no Brasil.

Divulgac?a?o/Detran-RJ

Têm suas versões digitais a Carteira de Trabalho, a Carteira Digital de Trânsito, o CPF e o Título de Eleitor (e-Título) .

Antonio Augusto/Ascom/TSE

Veja Mais