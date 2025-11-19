Danny DeVito, 81 anos: ator quer transformar netos em ‘italianos de verdade”

DeVito vive a apenas 15 minutos de seus netos, sente entusiasmo em visitá-los e brinca sobre transformá-los “em italianos de verdade” com suas receitas.
O ator nasceu em 17 de novembro de 1944 em Nova Jersey, Estados Unidos, mas possui ascendência italiana, já que sua família é originalmente de San Fele, Basilicata, Itália.
Danny DeVito e a atriz Rhea Perlman se casaram em 1982 e têm três filhos: Lucy Chet DeVito, nascida em 11 de março de 1983, Grace Fan DeVito, nascida em março de 1985 e Jacob Daniel DeVito, nascido em outubro de 1987.
Apesar de terem se separado em 2017, o casal nunca formalizou o divórcio. Eles mantêm uma amizade sólida e valorizam o convívio familiar.
Perlman comentou publicamente sobre o vínculo duradouro entre eles e destacou a importância de sua união de mais de 40 anos, mesmo após o término do casamento.
Além de avô coruja e da idade avançada, DeVito segue ativo na carreira e será o anfitrião da 17ª cerimônia de indução do New Jersey Hall of Fame, marcada para 21 de novembro de 2025.
Inclusive, a atriz Catherine Zeta-Jones revelou que deseja ver Danny DeVito na série 'Wandinha', da Netflix. Em entrevista à Variety, a intérprete de Mortícia na produção inspirada em 'A Família Addams' sugeriu que ele assumisse o papel do Primo Coisa, personagem tradicional das adaptações, descrito como uma criatura coberta de cabelo, que usa óculos escuros e chapéu-coco.
DeVito, que começou a carreira no teatro, estreou no cinema em 1970 com o filme 'Dreams of Glass', mas o primeiro grande destaque no cinema ocorreu com 'Um Estranho no Ninho' em 1975.
Na televisão, ele ganhou fama mundial como Louie De Palma na série 'Taxi', papel que lhe rendeu quatro indicações ao Emmy, com uma vitória na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia ou Musical, além de um Globo de Ouro.
Em 'Por Favor, Matem Minha Mulher' de 1986, DeVito interpretou Sam Stone. Recebeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme de Comédia ou Musical por esse trabalho.
Em 'Jogue a Mamãe do Trem' de 1987, DeVito dirigiu e interpretou Larry Donner, papel que lhe rendeu outra indicação ao Globo de Ouro na mesma categoria.
Estrelou ao lado de Arnold Schwarzenegger no filme 'Gêmeos' de 1988, um clássico da comédia, como Vincent Benedict, um homem pequeno e astuto que descobre ser irmão gêmeo de Julius, vivido por Schwarzenegger. A trama acompanha a dupla, que possui personalidades e habilidades opostas, enquanto embarca em uma série de situações cômicas e aventuras inesperadas.
No filme 'A Guerra dos Roses' de 1989, ele interpretou Oliver Rose, obra considerada um clássico da sua carreira.
Em 'Batman: O Retorno' de 1992, DeVito assumiu o papel do Pinguim, vilão icônico do universo do super-herói.
Em 'Matilda' de 1996, DeVito dirigiu e interpretou Harry Wormwood, pai da protagonista. A obra se tornou um clássico infantil, reconhecida por sua fidelidade ao livro de Roald Dahl e pelo humor peculiar do ator, que também participou da produção.
Além disso, DeVito atua como produtor com a empresa Jersey Films, responsável por títulos como 'Pulp Fiction' de 1994 e 'Erin Brockovich' de 2000, sendo este último indicado ao Oscar de Melhor Filme em 2001, única indicação de DeVito ao maior prêmio do cinema.
Danny DeVito foi homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 18 de agosto de 2011, reconhecimento pelo conjunto de sua carreira e contribuições à indústria do entretenimento.