Celebridades e TV Danny DeVito, 81 anos: ator quer transformar netos em ‘italianos de verdade” Danny DeVito comemora 81 anos em 2025 e revelou à imprensa a alegria que sente em ser avô. Ele disse gostar de levar pratos de macarrão para seus netos Sinclair, nascido em 2023, e Carmine, nascida em 2024, filhos de suas filhas Grace e Lucy. Por Flipar

Wikimedia Commons / Gage Skidmore