Jodie Foster, 63 anos: retorno ao cinema francês

Jodie Foster também tem atuação consolidada na televisão. Em 2024, por exemplo, ela interpretou Liz Danvers na quarta temporada de “True Detective”, papel pelo qual venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série Limitada ou Antologia. Além da vitória, também foi indicada como produtora pela série. Antes já tinha sido indicada,como produtora do telefilme “The Baby Dance” e como diretora por um episódio de “Orange Is the New Black'.