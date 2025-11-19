Celebridades e TV Rachel McAdams faz aniversário e estrela novo filme de terror Rachel McAdams celebra 47 anos de vida em 2025 e tem muitos motivos para comemorar. O trailer de “Socorro!”, novo terror psicológico que protagoniza ao lado de Dylan O’Brien, foi divulgado pela 20th Century Studios. Dirigido por Sam Raimi, o filme tem estreia marcada para 12 de fevereiro de 2026. Por Flipar

Divulgação / 20th Century Studios