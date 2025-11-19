Notícias

Avião passa ‘raspando’ em montanha e piloto é retirado da função

Um piloto da companhia aérea de baixo custo EasyJet foi afastado recentemente de suas funções após voar muito abaixo da altitude recomendada enquanto se aproximava para pousar em Hurghada, uma cidade turística no Egito, às margens do Mar Vermelho.

O avião, um Airbus A320, estava operando o voo U2 2251, com 190 passageiros a bordo, e passou a apenas 230 metros do topo de uma montanha!

Normalmente, aviões cruzam essa área a cerca de 1.820 metros de altitude (6.000 pés), mas a aeronave estava a apenas 944 metros (3.100 pés).

O voo havia partido do aeroporto de Manchester, na Inglaterra, no dia 2 de fevereiro, por volta das 12h30, e deveria pousar às 20h05.

O avião estava equipado com um sistema chamado GPWS (Ground Proximity Warning System), que usa ondas de rádio para medir a altitude e avisa os pilotos se estiverem muito perto do solo.

Esse sistema entra em ação quando a aeronave está abaixo de 2.500 pés (cerca de 760 metros), emitindo alertas sonoros na cabine à medida que desce.

Este gráfico da AirNav Radar mostra a movimentação do voo U2 2251 enquanto ele passava próximo da cadeia de montanhas.

Os passageiros não perceberam que o avião voou perigosamente perto da montanha. O próprio piloto relatou o incidente e, seguindo os protocolos da empresa, foi afastado e retornou ao Reino Unido como passageiro.

Segundo o jornal britânico The Sun, o piloto afastado afirmou que não faria comentários sobre o caso enquanto a investigação estivesse em curso.

Já a easyJet declarou ao The Independent que 'a segurança é a prioridade número um para todos os pilotos', e que 'eles são treinados de acordo com os mais altos padrões da indústria, sujeitos a testes rigorosos e monitorados de perto'.

'O voo pousou normalmente e, como temos uma investigação em andamento, o piloto continua afastado do serviço, de acordo com os procedimentos', finalizou a companhia.

A cidade de Hurghada, para onde ia o voo U2 2251, é um dos destinos turísticos mais populares do Egito.

Tem cerca de 214 mil habitantes e fica a aproximadamente 460 km de Cairo.

Originalmente, Hurghada era uma pequena vila de pescadores, mas, com o crescimento do turismo nas últimas décadas, transformou-se em um importante centro de lazer e entretenimento, atraindo visitantes do mundo todo.

A cidade é famosa por suas atividades aquáticas, como mergulho, snorkeling e passeios de barco.

Com uma barreira de corais impressionante, Hurghada atrai mergulhadores do mundo todo, que exploram a rica vida marinha e naufrágios submersos.

Além disso, Hurghada oferece uma infraestrutura turística bem desenvolvida, com resorts luxuosos, hotéis à beira-mar, restaurantes, bares e lojas.

A cidade também serve como ponto de partida para excursões ao deserto, onde visitantes podem fazer safáris de jipe, andar de camelo e conhecer tribos beduínas.

Além das belezas naturais, Hurghada conta com atrações como o aquário marinho, que exibe espécies locais, e o centro histórico, conhecido como El Dahar, onde turistas podem explorar mercados tradicionais e mesquitas.

Para os amantes de aventura, há opções como passeios de quadriciclo no deserto, safáris e visitas a locais históricos próximos, como o Mosteiro Ortodoxo de Santa Catarina.

Com um clima quente e seco durante todo o ano, Hurghada é um destino ideal para quem busca sol, mar e aventura, sendo uma alternativa mais tranquila e acessível em comparação a Sharm El-Sheikh, outro famoso balneário egípcio.

