Superstições que são comuns no Brasil: você tem alguma?

Devido à crendice originária da Idade Média que associavam gatos pretos a trevas e bruxarias, há muitas pessoas que ainda hoje consideram esses felinos portadores de má sorte.
ONGs de defesa dos animais tentam afastar a superstição de que gato preto dá azar, o que afeta a adoção desses animais. No entanto, muita gente acredita na lenda. A seguir, veja outras superstições ainda muito presentes no Brasil!
Influência da lua no corte dos cabelos - De acordo com essa crença, na Luna Nova se obtém um penteado renovado; na Lua Crescente, cabelos crescendo mais rápido; na Lua Cheia, se desejar mais volume; na Lua Minguante, cabelos crescendo mais vagarosos e saudáveis.
Planta espada de São Jorge - Também conhecida como espada de Iansã, é considerada um amuleto por muitos brasileiros. Posicionada ao lado da entrada de casas e comércios, teria o condão de afastar o mau-olhado e atrair boas energias.
Bater três vezes na madeira - Um hábito comum de brasileiros supersticiosos é seguir esse rito para impedir má sorte. O “toc-toc-toc” vem quando algo dito está associado a um fato ruim.
Onde estão as bolsas - Reza a lenda que deixar bolsas ou mochilas no chão provoca perda de dinheiro. A recomendação é deixá-las em cadeiras, mesas ou outras superfícies.
Desvire os chinelos! - Uma das mais sinistras superstições prega que deixar chinelos de cabeça para baixo é sinal de mau presságio para as mães. Por via das dúvidas, os deixe de posição correta.
Elefante da fortuna - Segundo a crença, enfeitar a casa com uma escultura desse mamífero traz sorte financeira. Mas para fazer efeito, é preciso que a parte de trás da miniatura esteja apontada para a entrada da casa.
Varrer os pés - Caso uma pessoa tenha os pés varridos acidentalmente por outra, ela jamais se casará. Caso de superstição com punição eterna.
Coceira nas orelhas - Outra crença muito famosa é a de que se a pessoa está com as orelhas coçando (ou esquentando) é porque alguém está falando mal dela.
Visitas desejáveis e indesejáveis - A superstição diz que deve-se colocar uma vassoura atrás da porta caso queira que uma visita vá embora. Caso o objetivo seja que uma visita volte mais vezes, não se deve deixá-la abrir a porta para sair, é o anfitrião que deve fazê-lo.
O número 13 - No Brasil, essa numeração é cercada de amor e ódio. Para uns, traz sorte, enquanto outros a associam a azar.
Abrir o guarda-chuva dentro de casa - Uma antiga superstição diz que abrir o objeto nessas condições é fonte de muito azar.
Quebrar o espelho - Essa superstição é tradicional, todo brasileiro conhece. Ela diz que um espelho quebrado resulta em sete anos de azar.
Noivo que vê a noiva com o vestido - Outra superstição clássica diz que desde o noivado até o casamento o noivo não pode ver a amada com a roupa da cerimônia. Se isso acontecer, o casamento será um tormento.
São Longuinho - Muitos brasileiros já fizeram a curta prece ao perder um objeto: “São Longuinho, São Longuinho, se eu achar ‘tal coisa’ dou três pulinhos”.
Comer aves na virada do ano - De acordo com esta crença, comer aves no Réveillon pode trazer um ano de retrocesso porque esses animais ciscam para trás.