Conheça a cidade fundada no século 9 que fica suspensa sobre falésias no Mediterrâneo

No extremo sul da Córsega, uma cidade francesa suspensa a 70 metros se tornou um dos cenários mais fotografados de todo o Mediterrâneo.

Por Flipar
Reproduc?a?o

Bonifacio fica separada da ilha de Sardenha por um estreito de apenas 12 quilômetros.

Reproduc?a?o

A cidade é famosa por suas construções que parecem pairar perigosamente sobre falésias de calcário branco.

Myrabella/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0

Essa formação geográfica singular transformou o local, e as casas parecem desafiar a gravidade à beira dos penhascos.

Reproduc?a?o/YouTube

As origens da cidade remontam a 828 d.C., quando foi estabelecida pelo conde Bonifácio II da Toscana.

Domínio Público

No topo do platô, a 'Cidade Alta' é um labirinto de ruelas empedradas e muralhas antigas.

Reproduc?a?o/YouTube

As paredes naturais formadas pelas falésias serviram como proteção contra ataques e foram decisivas na trajetória da cidade marcada por conflitos e rivalidades comerciais.

Isiwal/Wikimedia Commons/CC-BY-SA-3.0

Hoje em dia, apesar de ter apenas aproximadamente 3 mil habitantes, Bonifacio recebe uma multidão de turistas durante o verão.

Reproduc?a?o/YouTube

Entre os atrativos mais emblemáticos está a Escadaria do Rei de Aragão, uma trilha esculpida na rocha com 187 degraus.

Wikimedia Commons/Jean-Pol GRANDMONT

Essa trilha leva a um mirante de onde se pode avistar até terras italianas.

Reproduc?a?o/YouTube

A tradição popular atribui sua criação às tropas de Afonso V no século 15, embora estudos sugiram uma origem mais antiga ligada ao abastecimento de água.

Wikimedia Commons/Kelian8

Aos pés das falésias, o cenário muda completamente. O porto movimenta a vida local com cafés, barcos e pequenos comércios.

Reproduc?a?o/YouTube

O porto também é ponto de partida para passeios às ilhas Lavezzi, um arquipélago protegido conhecido por suas águas transparentes e rica fauna marinha.

Wikimedia Commons/Pier-Carlu

Novos ângulos das falésias e da vegetação típica da região também podem ser vistos a partir de trilhas como a do Cabo Pertusato.

Reproduc?a?o/YouTube

Embora Bonifacio possa ser visitada em qualquer época, o período entre maio e setembro é apontado como o mais favorável devido ao clima ameno e ao mar de tons azul-turquesa.

Reproduc?a?o/YouTube

Para chegar a Bonifacio, é preciso pegar um avião ou um ferry boat até Córsega. O restante do percurso é feito por via terrestre.

Reproduc?a?o/YouTube

