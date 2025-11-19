Keira Knightley se desculpa por participação nos audiolivros de “Harry Potter”

A artista afirmou não saber do boicote à autora J.K. Rowling, motivado por declarações consideradas transfóbicas.
Em entrevista ao site Decider, Knightley disse: “Eu não tinha consciência de nada disso, peço desculpas”, e acrescentou que espera “que as pessoas aprendam a viver com respeito, mesmo com opiniões diferentes”.
Atriz renomada no mundo do Cinema, Keira Knightley arrasa corações por onde passa. Nascida em 26 de março de 1985, em Londres, Inglaterra, a talentosa artista acumula filmes de grande apelo mundial. Saiba mais sobre a brilhante atriz, que já concorreu ao Oscar.
Filha de atores, desde cedo demonstrou interesse pela atuação e começou sua carreira ainda criança, aparecendo em produções televisivas britânicas.
No entanto, foi na adolescência que sua carreira começou a decolar, especialmente após sua participação em filmes que a consolidaram como uma das principais atrizes de sua geração.
O primeiro grande papel de Keira Knightley no cinema veio em 2002, quando estrelou o filme 'Driblando o Destino'. No longa, ela interpretou Jules, uma jovem apaixonada por futebol, que desafia as expectativas sociais e familiares para seguir seu sonho. O filme foi um sucesso inesperado, ajudando a projetar sua carreira internacionalmente.
No ano seguinte, Keira foi escalada para um papel que mudaria sua trajetória: Elizabeth Swann, na franquia 'Piratas do Caribe'. O primeiro filme, 'A Maldição do Pérola Negra' (2003), foi um enorme sucesso.
Ao lado de Johnny Depp, no icônico papel do Capitão Jack Sparrow, e Orlando Bloom, interpretando Will Turner, Keira brilhou como a destemida Elizabeth Swann. O que começou como a clássica personagem feminina em perigo logo se transformou em algo muito maior.
Nos filmes seguintes, 'O Baú da Morte' (2006) e 'No Fim do Mundo' (2007), Elizabeth Swann evolui de uma jovem aristocrata para uma habilidosa guerreira e estrategista. Em 'No Fim do Mundo', ela se torna a Rainha dos Piratas, comandando sua própria frota e desempenhando um papel central na batalha final contra a Companhia das Índias.
A transformação da personagem mostrou a versatilidade de Keira como atriz, dando mais profundidade à narrativa da franquia. Mesmo após sua saída da série principal, sua personagem teve um breve retorno em 'Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar' (2017).
Seu desempenho ao longo dos filmes ajudou a elevar a saga ao status de fenômeno global, garantindo bilheterias bilionárias e consolidando seu nome na história do cinema de aventura.
Keira Knightley também se tornou conhecida por sua presença marcante em filmes de época. Em 2005, estrelou 'Orgulho e Preconceito', adaptação do romance clássico de Jane Austen. Interpretando Elizabeth Bennet, ela recebeu aclamação da crítica e sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz.
Sua atuação trouxe frescor e carisma à personagem, ampliando sua reputação como uma das melhores atrizes da sua geração. Após esse grande sucesso, ela mergulhou em outros filmes de época que reforçaram seu talento.
Por exemplo em 'Desejo e Reparação' (2007), dirigido por Joe Wright, onde interpretou Cecilia Tallis, uma jovem aristocrata cuja vida é devastada por uma falsa acusação. O filme foi um sucesso de crítica e foi indicado a vários prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Filme.
Outro destaque foi 'A Duquesa' (2008), onde viveu Georgiana Cavendish, uma figura histórica britânica cuja vida foi marcada por escândalos e desafios políticos. Mais uma vez, sua performance foi amplamente elogiada, reafirmando seu domínio em papéis de época.
Apesar de ser associada a filmes histÃ³ricos, Keira Knightley tambÃ©m se aventurou em outros gÃªneros. Em 'NÃ£o Me Abandone Jamais' (2010), baseado no romance de Kazuo Ishiguro, ela entregou uma performance emocionalmente intensa ao lado de Carey Mulligan e Andrew Garfield.
Ela também estrelou 'Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo' (2012), ao lado de Steve Carell, mostrando um lado mais leve e cômico de sua atuação.
No mesmo ano, interpretou a icônica personagem-título em 'Anna Karenina', adaptação do romance de Liev Tolstói. O filme, visualmente deslumbrante, trouxe uma abordagem teatral e inovadora para a história.
Em 2014, Keira Knightley brilhou em 'O Jogo da Imitação', interpretando Joan Clarke, uma matemática brilhante que trabalhou ao lado de Alan Turing na decodificação do código Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. O filme foi um enorme sucesso e rendeu a ela uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
Nos anos seguintes, ela continuou em papéis desafiadores. Em 'Colette' (2018), interpretou a escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette, que lutou pelo reconhecimento de suas obras em um ambiente dominado por homens. O filme foi aclamado por seu retrato de uma mulher à frente de seu tempo.
Em 2024, estrelou a série da Netflix 'Black Doves', interpreta Helen Webb, uma espiã que vive sob disfarce como esposa de um político e mãe de dois filhos.
Um ano depois, Keira Knightley estreou outro projeto da Netflix, o filme 'A Mulher na Cabine 10'. Baseado no livro de Ruth Ware, o suspense acompanha Laura “Lo” Blacklock, jornalista que embarca em um cruzeiro de luxo para cobrir uma reportagem. A trama mistura tensão psicológica, mistério e paranoia, enquanto Lo enfrenta perigos e tenta desvendar a verdade por trás de acontecimentos sinistros a bordo.
Keira também é produtora executiva da série, que tem seis episódios e foi renovada para uma segunda temporada.
Keira Knightley é casada com o músico britânico James Righton, ex-integrante da banda Klaxons. O casal iniciou o relacionamento em 2011 e oficializou a união em uma cerimônia na França em 2013. Eles têm duas filhas: Edie, nascida em maio de 2015, e Delilah, nascida em setembro de 2019.