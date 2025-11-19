Entretenimento Paul McCartney e Elton John pedem lei que defenda artistas contra IA Não é de hoje que McCartney se irrita com a I.A. Ele e Elton John pediram ao governo do Reino Unido medidas mais rígidas de proteção aos artistas em relação ao uso da inteligência artificial. A dupla refletiu o anseio de diversos artistas por uma lei que proíba o uso de suas obras por algoritmos de IA. Por Flipar

wikimedia commons Raph_PH