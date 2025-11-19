Paul McCartney e Elton John pedem lei que defenda artistas contra IA

“Jovens rapazes e moças estão surgindo, escrevem uma música linda, mas não possuem os direitos dela e não têm qualquer controle sobre isso. Qualquer um pode simplesmente roubar a obra deles… Nós somos o povo, vocês são o governo! É sua função nos proteger”, afirmou McCartney no programa Sunday With Laura Kuenssberg.
“As engrenagens estão em movimento para permitir que empresas de IA passem por cima das leis tradicionais de direitos autorais que protegem o sustento dos artistas. Isso permitirá que grandes empresas globais de tecnologia tenham acesso livre e fácil ao trabalho dos artistas para treinar suas inteligências artificiais e criar músicas concorrentes”, disse Elton John ao jornal “The Sunday Times”.
Nascido em 18/06/1942, o ex-Beatle Paul McCartney ainda faz shows, tem uma empresa que cuida dos direitos autorais de vários artistas e foi o primeiro ex-integrante da icônica banda inglesa a ser condecorado como Sir. É vegetariano, ativista pelos direitos dos animais e veio ao Brasil em 2024.
Elton John, que nasceu em 25/03/1947, é um cantor e pianista que segue com o estilo festivo e a voz incomparável. Muito ativo, canta solo ou em parceria. Também é ativista no combate à Aids. Ele se aposentou em 2023 dos palcos, mas segue na produção.
A música é algo atemporal e que atravessa gerações. E muitos músicos, como Paul McCartney e Elton John, simplesmente se recusam a se aposentar, tamanha a paixão pela estrada. Veja outros artistas estrangeiros, com mais de (ou mais de) 70 anos ainda na ativa... ou que estavam, ao menos, atuando até pouco tempo atrás.
Tony Iommi - 19/02/1948 (76 anos). O guitarrista fundou a Black Sabbath com Ozzy e teve papel crucial na criação do Heavy Metal. É o 'Rei dos Riffs'. Vítima de acidente, usou próteses em dedos esquerdos para seguir carreira. É um dos adeptos da famosa guitarra Gibson SG.
Eric Clapton - 30/03/1945 (79 anos). O cantor e guitarrista britânico também integra a lista dos 'senhores' músicos, consagrados mundialmente e ainda em atividade nos palcos e estúdios. Passou novamente pelo Brasil em 2024.
Bruce Springsteen - 23/09/1949 (75 anos). Premiado cantor, compositor e guitarrista americano, continua a seduzir o público com a voz rouca e o estilo cool (camisa e calça jeans), que desde os anos 60 encanta gerações.
Os Rolling Stones ocupam lugar de destaque no cenário musical desde 1962. A banda é considerada a segunda mais importante da história (atrás dos Beatles). Mick Jagger (01/06/1947, 77 anos), Ron Wood (à esquerda - 01/06/1947, 77) e Keith Richards (à direita - 18/12/1943, 81) mantêm a energia e o estilo no palco.
Rod Stewart - 10/01/1945 (80 anos). O cantor e compositor britânico de voz rouca é um dos ícones do rock, vencedor de 2 Grammy's. Em 2020, fez uma cirurgia de joelhos e está recuperado. Veio ao Brasil pela última vez em 2023.
Ringo Starr - 07/07/1940 (84 anos). Outro ex-Beatle, além de tocar bateria também foi intérprete de canções clássicas da banda. Faz shows e, recentemente participou de show ao vivo com Paul McCartney.
Mítica banda de rock londrina, o Led Zeppelin consagrou o som violento de guitarra, com raiz no blues e na música psicodélica, como precursora do Heavy Metal. Robert Plant, considerado o melhor vocalista de metal da história, está com 76 anos (20/08/1948). Já o guitarrista Jimmy Page tem 81 (09/01/1944 ).
Stevie Wonder - 13/05/1950 (76 anos). O prestigiado cantor e pianista cego de nascença segue uma carreira sólida que marca os gêneros pop, soul e R&B em nível mundial. Wonder já recebeu 25 Grammy's pela qualidade da sua arte. Em 2011, se apresentou para mais de 100 mil pessoas no Rock in Rio.
Steve Harris - 12/03/1956 (68 anos). O músico inglês é o principal compositor, baixista e tecladista da banda Iron Maiden. Sempre chamou atenção por não usar palhetas e passar giz nos dedos antes de tocar. Segue na ativa. O baterista Nicko McBrain, de 72 anos, deixou a banda por um derrame.
Bob Dylan - 24/05/1941 (84 anos). O cantor e compositor americano tem tamanha relevância que foi laureado com o Nobel de Literatura em 2016 por ter 'criado novos modos de expressão poética na música'. É o único artista do mundo a ter os cinco principais prêmios culturais: Nobel, Pulitzer, Oscar, Grammy e Globo de Ouro. Segue na área.
Steven Tyler - 26/03/1948 (76 anos). O mega-astro, fundador e vocalista da banda americana Aerosmith, fez cirurgia na garganta em 2006, que rendeu um documentário da National Geographic. Infelizmente, se aposentou junto com a banda em 2023 após descobrir uma doença.
Alice Cooper - 04/02/1948 (76 anos). O cantor americano mantém o visual gótico que marcou a carreira, destacada também pelas performances inspiradas em filmes de terror, com sangue falso, instrumentos mortais e animais peçonhentos no palco. Em 2015, formou uma banda com o ator Johnny Depp: Hollywood Vampires.
The Who - A banda de rock britânica, que no começo ficou famosa por quebrar os instrumentos no fim dos shows, segue ativa desde 1964. O vocalista Roger Daltrey (01/03/1944, 80 anos) e o guitarrista Pete Townshend (19/05/1945, 79), estão desde o começo. The Who veio ao Brasil pela última vez em 2017 para o Rock in Rio.
Gene Simmons - 25/08/1949 (75 anos). Vocalista, baixista e fundador da Banda Kiss, popularizado pela língua para fora. Liderou a banda em que todos os integrantes têm mais de 60 anos até 2022, quando saiu para carreira solo. Ele mantêm o visual de maquiagem pesada e performances com efeitos e pirotecnia.
Roger Waters - 06/09/1943 (81 anos). Um dos fundadores da banda Pink Floyd, de rock progressivo e psicodélico Já veio oito vezes ao Brasil, sendo a última em 2023. Politizado, é defensor da causa palestina e critica o avanço do neofascismo no mundo. Em sua última visita, encontrou até mesmo com o presidente Lula.
David Gilmour - 06/03/1946 (78 anos). O músico foi vocalista do Pink Floyd. Toca dez instrumentos e tem doutorado em Artes. Nos intervalos da banda, tocava em estúdio, produzia discos e atuava como engenheiro de som. Última vinda ao Brasil foi em 2015.
James Taylor - 12/03/1948 (76 anos). O músico americano faz uma fusão de rock, country e gospel. Canta e toca piano, violão e violoncelo. Começou a carreira em 1966. Foi uma das estrelas do primeiro Rock in Rio (1985) e compôs 'Only a Dream in Rio', em homenagem à cidade carioca. Também se dedica a causas ambientais.
Carlos Santana - 20/07/1947 (76 anos). Líder da banda que leva seu sobrenome, mistura jazz, blues e rock com tempero latino. O compositor e instrumentista mexicano ganhou projeção em 1969 no lendário Festival de Woodstock. Coleciona 10 Grammy's e já veio ao Brasil 6 vezes, incluindo sua última visita, no encerramento da Copa do Mundo-2014.