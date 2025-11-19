O popular pãozinho tem cada apelido…como você chama?

No Brasil, o pão tem diversos apelidos pelo Brasil, no formato de pãozinho, muito popular nos cafés da manhã e nos lanches da tarde. Dependendo da cidade, do estado ou da região, o pão comum (chamado de francês na maior parte do território brasileiro) recebe outros nomes, dados carinhosamente pelos consumidores.
O levantamento curioso foi feito pelo portal Brasilemmapas no Instagram, especializado em traduzir aspectos da realidade na forma de mapas. Bem criativo. Vamos aos apelidos.
Pão Massa Grossa - Norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará e Piauí.
Pão Careca - Parte do Pará, do Amapá e do Maranhão.
Cacetinho -Rio Grande do Sul e parte da Bahia (mais próxima de Sergipe).
Pão Jacó - Estado de Sergipe.
Carioquinha - Apesar do apelido, não é no Rio de Janeiro, mas sim no Litoral do Ceará
Filão - Cidades na região da divisa do Paraná com São Paulo, tanto no lado paranaense como no paulista.
Pão d'água - Cidades que ficam no Sul de Santa Catarina
PÃ£o de Trigo - Cidades que ficam no Norte de Santa Catarina.
Pão Aguado - Estado da Paraíba.
PÃ£o FrancÃªs Ã© o nome dado na maior parte do Brasil, em todos os outros estados ainda nÃ£o mencionados.
Este pão é feito de farinha, sal, água e fermento. A parte de fora é crocante e é fofo por dentro.
Se a pessoa preferir, pode polvilhar o pãozinho por fora. Mas o mais comum é o consumo dele simples, no café da manhã e no café da tarde.
Nas padarias, uma grande massa é preparada e os pãezinhos são cortados para irem ao forno.
Desde 2001, é proibido no Brasil o uso de bromato de potássio no preparo dos pães. A substância, que faz o pão inchar, é considerada nociva à saúde e foi muito criticada pelos consumidores, que percebiam os pães grandes, mas menos pesados, e mais esfarelados na hora da refeição.
Algumas vezes, o pãozinho leva acréscimos de gergelim ou grãos, colocados antes do forno.
Além do Brasil, o pãozinho francês é popular no Chile, na Região dos Andes da Bolívia e do Peru, na Argentina e no Uruguai. Geralmente vendido com peso de 50 gramas.
E você? Gosta de um pãozinho? Como você o chama? Bom apetite!