Tradição à mesa: hábitos curiosos de etiqueta em diferentes países

A globalização também tem papel importante nesse processo, promovendo uma troca internacional de práticas, ainda que cada país preserve suas particularidades.
“O que já foi obrigatório no século 19, por exemplo, hoje pode soar irrelevante', explica a consultora de etiqueta e hospitalidade, Luciane Segarra.
Baseado na plataforma de gastronomia TasteAltas, confira a seguir uma lista com hábitos curiosos de 15 países quando o assunto é etiqueta!
Alemanha: Servir batatas amassadas na Alemanha — em vez de cortadas — não é falta de educação, mas sim um sinal de respeito.
Coreia do Sul: Se alguém servir um chá, um café ou um prato de uma pessoa mais velha, receber segurando com as duas mãos simboliza respeito.
Itália: Se alguém te oferecer um cafezinho após a refeição na Itália, não peça um capuccino pois a bebida só é considerada conveniente no café da manhã.
Japão: Ao contrário do Brasil, tomar sopa ou comer macarrão fazendo barulho no Japão é considerado um sinal de que se está apreciando a comida.
Estados Unidos: Durante as refeições, é habitual que garfo e faca troquem de mão conforme o uso. Entre uma garfada e outra, os talheres podem ser descansados no prato ou sobre o guardanapo.
Índia: O hábito de comer com as mãos é considerado comum na Índia, mas atenção: por estar ligada a outros rituais, a mão esquerda não deve tocar os alimentos.
Portugal: Em terras portuguesas, solicitar temperos adicionais pode ser visto como um sinal de insatisfação com o prato.
Cazaquistão: Mesmo fora do horário das refeições, é comum oferecer chá e pão aos visitantes, já que o pão é considerado um alimento sagrado e símbolo de hospitalidade.
China: O hábito de 'raspar o prato' na China pode ser mal visto. O ideal é deixar um pouquinho de comida para sinalizar que você foi bem servido.
Chile: Não estranhe se hambúrgueres ou mesmo lanches mais simples vierem acompanhados de garfo e faca no Chile.
França: Sabe aquele pãozinho para beliscar antes do prato principal? Na França ele não é só uma entradinha e serve para acompanhar a refeição.
Inglaterra: No Reino Unido, onde o chá é uma tradição cultural, a etiqueta à mesa é levada a sério. Mexer a bebida sem fazer barulho e – no caso das comidas – deixar o garfo com os dentes para baixo são sinais de educação.
Quênia: Os quenianos não costumam comer e beber ao mesmo tempo, algo bem comum no Brasil, por exemplo.
No Brasil, a etiqueta à mesa combina influências europeias, principalmente portuguesas e francesas, com costumes próprios marcados pela hospitalidade e informalidade.
O uso de faca e garfo é comum em ocasiões formais, e conversar durante as refeições é considerado natural.