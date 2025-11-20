Cítricos ou amadeirados: os melhores perfumes masculinos

Com isso, colaboradores especialistas em perfumaria ajudaram a editoria GQ, do jornal 'O Globo', a formar uma lista com as melhores e mais importantes fragrâncias masculinas do mundo.
Opções de aromas que são capazes de despertar emoções intensas e revelar bom gosto, assim como fazer com que as pessoas lembrem de sua presença apenas pelo cheiro deixado por onde passa.
Os homens costumam ser mais práticos e racionais na hora de consumir determinados objetos. Com o perfume não é diferente, visto que o olfato é algo pessoal e há diversas opções como cítricos ou amadeirados.
Os perfumes cítricos são geralmente construídos com mistura de limão, flor de laranjeira, hortelã ou bergamota, pois costumam ser leves e perfeitos para serem usados durante os dias quentes do ano.
Por outro lado, os perfumes amadeirados podem ser baseados em madeiras como sândalo e cedro e apresentar misturas com canela e tabaco. Um cheiro mais encorpado, sendo quentes, sofisticados, intensos e duradouros.
Entre eles, está o Yves Saint Laurent BabyCat, que é conhecido por seu poder de sedução e de renovar a clássica família amadeirada com uma trilha duradoura e intensa.
O Amouroud Wet Stone busca trazer uma fragrância energizante e revigorante, que combina sal marinho, bergamota e limão em uma saída cintilante. Além de ter uma saída cítrica e salgada que evolui para uma base amadeirada.
Aclamado pela crítica especializada, o The Inimitable William Penhaligon é um dos perfumes favoritos da Família Real Britânica, que traz um aroma misterioso e irresistível ao longo do dia. Uma abertura com bergamota e jasmim, um coração de vetiver, cedro e incenso.
O eau de parfum Gris Dior Ã© um enigma olfativo, visto que traz um equilÃbrio entre contrastes. Na essÃªncia, hÃ¡ um tecido plissado chipre com notas de rosa e facetas florais e amadeiradas.
O Acqua di Gio possui um aroma fresco e eterno, ideal para todas as idades e combina força e sensualidade masculina. É uma fragrância conhecida por suas características aquáticas e cítricas, que pode apresentar gerânio, alecrim ou sálvia.
O Bleu de Chanel representa mistério e poder. Aromático e intensamente amadeirado, ele abre com frescor e se prolonga em um acorde precioso, iluminado pelo majestoso sândalo da Nova Caledônia.
O Calvin Klein Eternity for Men combina frescor e profundidade em uma assinatura clássica e emocional. Ele conta com uma combinação das refrescantes notas cítricas de bergamota com um toque da clássica lavanda.
O Acqua di Parma Colonia transcende gerações e culturas, com dinâmica e sofisticação, e simboliza a italianidade e o estilo urbano moderno. Além disso, é descrito como uma explosão refrescante de cítricos que é revigorante e leve.
O Creed Aventus, da House of Creed, é uma das fragrâncias mais admiradas do mundo, sendo sinônimo de sofisticação e versatilidade. Possui uma abertura de bergamota da Calábria, limão e pimenta-rosa, que evolui para abacaxi e patchouli.
O Le Labo Thé Noir 29 fecha a lista, pois combina profundidade e frescor, alternando entre a luz da bergamota, do figo e das folhas de louro, e a densidade da madeira de cedro, vetiver e almíscar.
A história do perfume masculino remonta aos rituais religiosos do Egito Antigo, onde se queimavam óleos e resinas para honrar deuses e realizar rituais de embalsamamento.
A perfumaria evoluiu com gregos e romanos, mas foi na Idade Média que os árabes refinaram a destilação, principalmente com a água de rosas.
Na França renascentista, o uso de fragrâncias se tornou símbolo de status para a nobreza, com a cidade de Grasse se tornando um centro de produção.
O avanço da química e a descoberta da importância da higiene pessoal transformaram o perfume em um acessório de estilo individual.
Diante disso, no século XIX, com o avanço da higiene, os perfumes se tornaram mais difundidos e, no século XX, a indústria se expandiu para se tornar o mercado que é hoje.
O perfume Chanel No. 5, lanÃ§ado em 1921, revolucionou o mercado ao conectar moda e fragrÃ¢ncia. Ao longo do sÃ©culo, a perfumaria continuou a evoluir, com a adiÃ§Ã£o de novas notas e a criaÃ§Ã£o de fragrÃ¢ncias cada vez mais complexas.
Os perfumes masculinos, nos anos 2000, ganharam mais complexidade, com o surgimento de notas mais 'gourmet', como cacau, mel e especiarias.