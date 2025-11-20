Fitness Celebridades que sempre incluem a banana na alimentação Celebridades como Gisele Bündchen, Virgínia Fonseca e Simone Mendes são fãs declaradas da banana e costumam incluí-la nas refeições diárias, seja em smoothies, bolos fitness ou combinações simples com aveia e mel. A fruta conquistou o paladar de várias personalidades por ser versátil, nutritiva e acessível, além de oferecer benefícios ao coração, aos rins e à disposição física. Por Flipar

Cristina Yuki Ota Cabrera FlickR