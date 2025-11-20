‘Igrejas de ouro’ têm acervo de valor inestimável

Vale ressaltar que, apesar de atrair a atenção de ladrões, o ouro presente nas igrejas históricas do Brasil, na prática, não vale dinheiro porque faz parte do patrimônio cultural e religioso. Ele não pode ser retirado ou vendido, pois está incorporado a altares, talhas e esculturas que possuem valor artístico e histórico inestimável.