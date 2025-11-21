Galeria Rua do Senado, no Rio, é eleita a mais ‘cool’ do mundo por revista britânica A Rua do Senado, no centro do Rio de Janeiro, conquistou um feito inédito ao ser reconhecida pela revista britânica “Time Out” como a mais “cool” (“legal”, em português) do mundo em 2025. Por Flipar

- Reprodução do Flickr Briena matos