Mauricio de Sousa, 90 anos: criador da Turma da Mônica revela gosto incomum na cozinha

Curiosidade 2: É muito comum ver a Mônica segurando o seu coelho, que é azul. Mas no começo, Maurício de Sousa havia desenhado o Sansão na cor amarela. O nome do brinquedo foi escolhido com ajuda dos fãs. Ele aparecia sem nome nas tirinhas até que, em 1983, a menina Roberta Carpi, de 2 anos, venceu um concurso e escolheu o nome Sansão.